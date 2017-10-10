يبدو أن الحديث عن انضمام الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة للجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، لا يعدو كونه سوى ترشيح و"حديث صالونات" خرج به صنّاع العمل، بينما على أرض الواقع يبدو أن "بوشوشة" لن تشترك في هذا العمل، خاصة في ظل تصريح الفنانة اللبنانية نيكول سابا بأنها ستكون البطلة الرئيسة للمسلسل أمام تيم حسن؟؟.
وإلى أن يخرج المعنيين بالأمر عن صمتهم لتأكيد عدم مشاركة "الديفا" بوشوشة -كما تلقب- في المسلسل، سرت أخبار ومعلومات تفيد بأن سبب انسحاب أمل من المشروع يرجع إلى عدم انتهاء مؤلف العمل هوزان عكّو من كتابة السيناريو، ما جعل النجمة الجزائرية مترددة في قبول العمل، خاصة بعدما تردد في الكواليس أن مساحة الدور ستكون صغيرة مقارنة بمساحة البطل تيم حسن فآثرت التريث ثم اعتذرت.
في مقابل ذلك، أعلن مخرج "الهيبة2" سامر البرقاوي إلى أنه وبعد جلساتٍ مكثفة استقر خيار شركة "صبّاح للإعلام" (الشركة المنتجة للمسلسل) على الممثلة نيكول سابا للبطولة النسائيّة في المُسلسل بعد أن وقّعت عقداً معها. كما انضم للعمل بجزئه الجديد، الفنان القدير رفيق علي أحمد الذي وقّع مؤخراً عقدا مع الشركة.
من جهتها، قرّرت النجمة نادين نسيب نجيم أخيرًا الخروج عن صمتها لتوضح للجمهور سبب اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة، قائلة إنه قرار شخصي وأنه ليس هناك مشاكل بينها وبين بطل العمل النجم السوري تيم حسن كما ذكر عبر عدد من المواقع الإخبارية، مؤكدة أن علاقتها بحسن جيدة.
ونفت نادين خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر" أن يكون سبب انسحابها من المسلسل مادي، قائلة إن السبب في ذلك أن "الهيبة2" يعطي الأولوية لحضور الرجال أكثر من النساء، وهو أمر لا يليق بها وبمكانتها. مضيفة: "عدم مشاركتي في الجزء 2 من المسلسل، يرجع إلى عدم وجود بطولة نسائية تليق بي". كما نفت "نجيم" أن تكون أمل بوشوشة بديلة لها في العمل، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت "بوشوشة" سوف تشارك في العمل أم العكس.
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رابح / ع
يبدو أن الحديث عن انضمام الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة للجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، لا يعدو كونه سوى ترشيح و"حديث صالونات" خرج به صنّاع العمل، بينما على أرض الواقع يبدو أن "بوشوشة" لن تشترك في هذا العمل، خاصة في ظل تصريح الفنانة اللبنانية نيكول سابا بأنها ستكون البطلة الرئيسة للمسلسل أمام تيم حسن؟؟.
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وإلى أن يخرج المعنيين بالأمر عن صمتهم لتأكيد عدم مشاركة "الديفا" بوشوشة -كما تلقب- في المسلسل، سرت أخبار ومعلومات تفيد بأن سبب انسحاب أمل من المشروع يرجع إلى عدم انتهاء مؤلف العمل هوزان عكّو من كتابة السيناريو، ما جعل النجمة الجزائرية مترددة في قبول العمل، خاصة بعدما تردد في الكواليس أن مساحة الدور ستكون صغيرة مقارنة بمساحة البطل تيم حسن فآثرت التريث ثم اعتذرت.
في مقابل ذلك، أعلن مخرج "الهيبة2" سامر البرقاوي إلى أنه وبعد جلساتٍ مكثفة استقر خيار شركة "صبّاح للإعلام" (الشركة المنتجة للمسلسل) على الممثلة نيكول سابا للبطولة النسائيّة في المُسلسل بعد أن وقّعت عقداً معها. كما انضم للعمل بجزئه الجديد، الفنان القدير رفيق علي أحمد الذي وقّع مؤخراً عقدا مع الشركة.
من جهتها، قرّرت النجمة نادين نسيب نجيم أخيرًا الخروج عن صمتها لتوضح للجمهور سبب اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة، قائلة إنه قرار شخصي وأنه ليس هناك مشاكل بينها وبين بطل العمل النجم السوري تيم حسن كما ذكر عبر عدد من المواقع الإخبارية، مؤكدة أن علاقتها بحسن جيدة.
ونفت نادين خلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر" أن يكون سبب انسحابها من المسلسل مادي، قائلة إن السبب في ذلك أن "الهيبة2" يعطي الأولوية لحضور الرجال أكثر من النساء، وهو أمر لا يليق بها وبمكانتها. مضيفة: "عدم مشاركتي في الجزء 2 من المسلسل، يرجع إلى عدم وجود بطولة نسائية تليق بي". كما نفت "نجيم" أن تكون أمل بوشوشة بديلة لها في العمل، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت "بوشوشة" سوف تشارك في العمل أم العكس.