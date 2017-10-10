مشروع السوق البلدية رهين تدخل زوخ.. بوعرابة لـ"الشروق": انسداد المجلس أثّر على الحركة التنموية ببلدية بن عكنون

أرجع رئيس بلدية بن عكنون كمال بوعرابة، تأخر الحركة التنموية بالبلدية، إلى الانسداد الذي عرفه المجلس خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لسنة 2012، مشيرا إلى بعض المشاريع التي سطرت في الفترة الأخيرة، إلا أنها سارت بخطى متثاقلة بل وتعطل بعضها الآخر.

وقال بوعرابة لـ"الشروق"، إنه بالرغم من المشاكل التي مرّت بها البلدية بسبب الانسداد الذي ضيّع فرصة تنمية البلدية، إلا أن ذلك لم يشفع لتجسيد بعضها حتى ولو سارت بخطى متثاقلة، مؤكدا أن البلدية شهدت مشاريع غيّرت من وجه بلدية بن عكنون خاصة الطرقات تماشيا ومخطط المرور الجديد الذي يهدف إلى الحد من الضغط المروري خاصة وأنها منطقة عبور تستقطب زوار غابة 05 جويلية التي تحوّلت إلى حديقة، وهو المشروع الذي تبنت فكرته البلدية قبل أن تباشر الدراسة لتمنح الأشغال لولاية الجزائر على مساحة 5 هكتارات، لتصبح متنفسا للعاصميين بعدما ظلت مرتعا للمتشردين والمنحرفين–يضيف بوعرابة الذي أكد أن بلديته تعتبر رائدة من حيث إعداد قائمة السكن الاجتماعي دون تسجيل أي مشاكل، في انتظار "كوطة" أخرى تماشيا ووعود زوخ، كما تمكنت البلدية خلال الفترات الماضية من القضاء على المحلات الفوضوية التي ظلت تشوّه المشهد الحضري لمختلف الأحياء والمناطق المعروفة شأن حي مالكي وقرب جامعة الجزائر 3 لعلوم الإعلام والاتصال.

وعن السوق البلدية التي كانت متواجدة على قارعة الطريق المؤدي إلى وزارة الأشغال العمومية قبل أن يتم القضاء عليها، فأكد بوعرابة أن نقص العقار ظل مرهونا بعديد المشاريع بالبلدية ومنها السوق البلدية التي يبقى موقعها الذي خصص لها بمكان مخزن الكتب سابقا مرهونا بتدخل الوالي.