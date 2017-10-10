بارزاني يحث الأكراد على تفادي الحرب الأهلية

قال تلفزيون رووداو ومقره أربيل، إن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق يعتزم توجيه بياناً، الثلاثاء، يحث فيه الفصائل الكردية على تفادي الحرب الأهلية.

وسيكون هذا البيان الأول لبارزاني منذ أن سيطرت قوات الحكومة العراقية ،الاثنين، على مدينة كركوك الغنية بالنفط.

ومع تقدم القوات العراقية في اليومين الماضيين، تقهقرت قوات البشمركة الكردية بوتيرة متسارعة وانسحبت إلى داخل حدود الإقليم متجنبة الصدام مع قوات بغداد.

من جهة أخرى، بدء الأكراد العراقيين في العودة إلى كركوك بعد فرارهم منها، أمس (الاثنين)، خوفاً من وقوع اشتباكات.