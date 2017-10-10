قال تلفزيون رووداو ومقره أربيل، إن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق يعتزم توجيه بياناً، الثلاثاء، يحث فيه الفصائل الكردية على تفادي الحرب الأهلية.
وسيكون هذا البيان الأول لبارزاني منذ أن سيطرت قوات الحكومة العراقية ،الاثنين، على مدينة كركوك الغنية بالنفط.
ومع تقدم القوات العراقية في اليومين الماضيين، تقهقرت قوات البشمركة الكردية بوتيرة متسارعة وانسحبت إلى داخل حدود الإقليم متجنبة الصدام مع قوات بغداد.
من جهة أخرى، بدء الأكراد العراقيين في العودة إلى كركوك بعد فرارهم منها، أمس (الاثنين)، خوفاً من وقوع اشتباكات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1معركة داخل الإتحاد الإفريقي بسبب "أوروبا"
2اغتيال الصحفية المسؤولة عن كشف "وثائق بنما"
3الجيش العراقي يسيطر على كل حقول النفط في كركوك
4صور الأقمار الصناعية تظهر حرق 288 قرية للروهينغا
5الفلبين: تحرير مدينة مراوي من "داعش"
Français English
الرأي
سليم قلالة
رجل الفعالية والهدوء
صالح عوض
تفكيك الألغاز في الهجوم الغربي على أمتنا
جمال لعلامي
"وعلاش يا وليدي"؟
حسين لقرع
سلاح المقاومة ليس للبيع
صالح عوض
الذين يزرعون الجراح
محمد الهادي الحسني
الوقحون
جمال لعلامي
"المخلية" والأربعون حرامي!
قادة بن عمار
أنت أيضا "جهويّ" يا بلومي!
التهامي مجوري
الحرية
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
الفيديو
النمساويون يصوتون في انتخابات قد توصل اليمين المتطرف للسلطة
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
بارزاني يحث الأكراد على تفادي الحرب الأهلية
الشروق أونلاين - وكالات
قال تلفزيون رووداو ومقره أربيل، إن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق يعتزم توجيه بياناً، الثلاثاء، يحث فيه الفصائل الكردية على تفادي الحرب الأهلية.
تغطيات ذات صلة
61 قتيلاً في هجمات لطالبان في أفغانستان
بارزاني يحث الأكراد على تفادي الحرب الأهلية
صور الأقمار الصناعية تظهر حرق 288 قرية للروهينغا
قوات سوريا الديمقراطية تستعيد الرقة بالكامل
مقتل العشرات من "داعش" في غارة أمريكية في اليمن
وسيكون هذا البيان الأول لبارزاني منذ أن سيطرت قوات الحكومة العراقية ،الاثنين، على مدينة كركوك الغنية بالنفط.
ومع تقدم القوات العراقية في اليومين الماضيين، تقهقرت قوات البشمركة الكردية بوتيرة متسارعة وانسحبت إلى داخل حدود الإقليم متجنبة الصدام مع قوات بغداد.
من جهة أخرى، بدء الأكراد العراقيين في العودة إلى كركوك بعد فرارهم منها، أمس (الاثنين)، خوفاً من وقوع اشتباكات.