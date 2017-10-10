اتهموا أعضاء من البلدية بالمراوغة في الأسماء للسطو عليها التجار الفوضويون ببراقي ينتفضون احتجاجا على قائمة محلات "الاوبيجيي"

احتج العشرات من التجار الفوضويين أمام مقر بلدية براقي بالعاصمة، الإثنين، على خلفية ما يدور بالشارع هذه الأيام بشان قائمة المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء والتي كان من المفروض أن تمنح لهم حسب وعود البلدية التي أحصتهم منذ سنتين بعدما أودعوا ملفاتهم لديها، ليكتشفوا حسب التسريبات التي وصلتهم، أن القائمة التي لم يتم نشرها بعد تضم أسماء لعائلات أعضاء بالبلدية وعدد قليل من أسماء المعاقين حتى يتم الاختفاء من وراء هذه الشريحة.

وقال احد ممثلي التجار الفوضويين ميلودي محمد في تصريح لـ"الشروق"، أنهم كانوا ينشطون على مستوى السوق الفوضوي ببراقي قبل أن يتم طردهم من طرف الجهات الأمنية مرفقة بمصالح البلدية منذ حوالي السنتين ثم وعدتهم البلدية بالاقتراب من مصالحها لتسجيلهم واستقبال ملفاتهم حتى يتم إيجاد بديل وحلول لهم، لكن منحت محلات لبائعي قطع الغيار الذين تم التعويض لهم بعد تهديم محلاتهم القديمة، وبعد انتظار طويل اكتشف التجار الفوضويون أن قائمة المحلات التي وعد باستلامها بعد الموافقة على ملفاتهم المدروسة بتسريبات تؤكد منحها لأسماء اغلبهم أقرباء أعضاء من منتخبي البلدية للتستر – حسب ما أكده ميلودي - وراءهم والاستحواذ على المحلات خاصة وأن تعليق القائمة لم يتم إلى غاية الساعة مقابل إشراف العهدة الانتخابية على الانتهاء، مشيرا أن تصريحات من مبنى البلدية كانت قد أكدت لهم أن المحلات ستسلم، غير أن أولى التحريات أكدت لهم عكس ذلك حيث يتخفى هؤلاء وراء فقط للمراوغة عن طريق إدراج من 4 إلى 5 أسماء.

وفي السياق يؤكد المنسق الولائي لاتحاد التجار سيدعلي بوكروش في تصريح لـ"الشروق"، أن القضية قد تأخذ منحى آخر ما يتطلب تدخل الجهات المعنية للتحقيق في القضية والتدقيق في أسماء القائمة حيث سيتم توجيه رسالة للوالي زوخ للطعن في القائمة والنظر في مصير التجار الفوضويين المحتجين منذ أمس الأول أمام مقر بلدية براقي.