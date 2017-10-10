أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، إن استمرار الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة تعكر الأجواء العامة للمصالحة مع حركة فتح التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: "إن استمرار الإجراءات العقابية على شعبنا في غزة بعد مضي شهر على حل اللجنة الإدارية ينغص الجو العام للمصالحة".
وذكر القانوع: "أن شعبنا يتطلع من اجتماع الحكومة اليوم اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من معاناته، وإنهاء الإجراءات العقابية بحقه، لا سيما بعد أن تسلمت الحكومة مهامها في قطاع غزة".
ويشير القانوع إلى سلسلة تدابير اتخذتها السلطة الفلسطينية للضغط على حماس خلال الأشهر الأخيرة، ومنها خفض الأموال التي تدفعها إلى "إسرائيل" لتغذية قطاع غزة بالكهرباء، ما جعل القطاع يعاني من نقص في التيار الكهربائي، وخفض رواتب موظفي السلطة في غزة بمقدار 30 في المائة.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصر في القاهرة في 12 أكتوبر من المفترض أن ينهي عقداً من القطيعة بينهما.
وبموجب الاتفاق، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية المعابر في القطاع في إطار توليها المسؤولية الكاملة عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإدارة القطاع.
ووصل نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، الاثنين، للبدء بإجراءات تسلم معابر القطاع ضمن اتفاق المصالحة مع حركة فتح.
وغادر الوفد غزة دون الإعلان عن تسلم المعابر في القطاع.
وتخضع معابر قطاع غزة لسيطرة حماس منذ 2007، تاريخ تفردها بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهات دامية مع حركة فتح.
ومنذ أكثر من عقد تفرض سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على القطاع، كما تغلق السلطات المصرية معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، بشكل شبه دائم لكنها تعيد فتحه استثنائياً للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
الأكثر تفاعلا
1معركة داخل الإتحاد الإفريقي بسبب "أوروبا"
2اغتيال الصحفية المسؤولة عن كشف "وثائق بنما"
3الجيش العراقي يسيطر على كل حقول النفط في كركوك
4صور الأقمار الصناعية تظهر حرق 288 قرية للروهينغا
5الفلبين: تحرير مدينة مراوي من "داعش"
Français English
الرأي
سليم قلالة
رجل الفعالية والهدوء
صالح عوض
تفكيك الألغاز في الهجوم الغربي على أمتنا
جمال لعلامي
"وعلاش يا وليدي"؟
حسين لقرع
سلاح المقاومة ليس للبيع
صالح عوض
الذين يزرعون الجراح
محمد الهادي الحسني
الوقحون
جمال لعلامي
"المخلية" والأربعون حرامي!
قادة بن عمار
أنت أيضا "جهويّ" يا بلومي!
التهامي مجوري
الحرية
عمار يزلي
حاملو المفاضح!
الفيديو
النمساويون يصوتون في انتخابات قد توصل اليمين المتطرف للسلطة
ما هي أهم بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس؟
فرحة طفلة في الـ 11 من عمرها وهي تسمع خبر تبني أسرة لها
استعراض قوة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
انتشار الحركات الانفصالية في بعض البلدان الأوروبية
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
حماس: استمرار الإجراءات العقابية تعكر أجواء المصالحة
أ ف ب - الشروق أونلاين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، إن استمرار الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة تعكر الأجواء العامة للمصالحة مع حركة فتح التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي.
تغطيات ذات صلة
61 قتيلاً في هجمات لطالبان في أفغانستان
بارزاني يحث الأكراد على تفادي الحرب الأهلية
صور الأقمار الصناعية تظهر حرق 288 قرية للروهينغا
قوات سوريا الديمقراطية تستعيد الرقة بالكامل
مقتل العشرات من "داعش" في غارة أمريكية في اليمن
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: "إن استمرار الإجراءات العقابية على شعبنا في غزة بعد مضي شهر على حل اللجنة الإدارية ينغص الجو العام للمصالحة".
وذكر القانوع: "أن شعبنا يتطلع من اجتماع الحكومة اليوم اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من معاناته، وإنهاء الإجراءات العقابية بحقه، لا سيما بعد أن تسلمت الحكومة مهامها في قطاع غزة".
ويشير القانوع إلى سلسلة تدابير اتخذتها السلطة الفلسطينية للضغط على حماس خلال الأشهر الأخيرة، ومنها خفض الأموال التي تدفعها إلى "إسرائيل" لتغذية قطاع غزة بالكهرباء، ما جعل القطاع يعاني من نقص في التيار الكهربائي، وخفض رواتب موظفي السلطة في غزة بمقدار 30 في المائة.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصر في القاهرة في 12 أكتوبر من المفترض أن ينهي عقداً من القطيعة بينهما.
وبموجب الاتفاق، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية المعابر في القطاع في إطار توليها المسؤولية الكاملة عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإدارة القطاع.
ووصل نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، الاثنين، للبدء بإجراءات تسلم معابر القطاع ضمن اتفاق المصالحة مع حركة فتح.
وغادر الوفد غزة دون الإعلان عن تسلم المعابر في القطاع.
وتخضع معابر قطاع غزة لسيطرة حماس منذ 2007، تاريخ تفردها بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهات دامية مع حركة فتح.
ومنذ أكثر من عقد تفرض سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على القطاع، كما تغلق السلطات المصرية معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، بشكل شبه دائم لكنها تعيد فتحه استثنائياً للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.