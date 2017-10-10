61 قتيلاً في هجمات لطالبان في أفغانستان

قال مسؤولون ومتشددون، إن انتحاريين في سيارات ملغومة وعدد من المسلحين هاجموا مقر قيادة الشرطة في مدينة كرديز الأفغانية، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 33 على الأقل منهم قائد الشرطة وإصابة 160 آخرين في الهجوم الأعنف ضمن سلسلة هجمات شهدتها البلاد.

وقال المسؤولون، إن الهجوم استهدف مركزاً لتدريب الشرطة ملحقاً بمقر القيادة في كرديز عاصمة إقليم بكتيا وإن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الأمن قتلت خمسة على الأقل من المهاجمين.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مسؤولين قولهم، إن قائد شرطة الإقليم قُتل في الهجوم. وقال نائب مدير إدارة الصحة العامة هداية الله حميدي، إن القتلى والمصابين من المدنيين ورجال الأمن.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وهاجمت الحركة كذلك منطقة في إقليم غزنة المجاور، الثلاثاء، في هجوم شمل تفجير سيارات همفي مصفحة ملغومة قرب مكتب حاكم الإقليم.

وقال مسؤولون محليون، إن 15 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 12 بجروح في هجوم غزنة، بينما قتل 13 مدنياً وأصيب سبعة آخرون.

وقالت طالبان، إنها قتلت 31 من رجال الأمن وأصابت 21.