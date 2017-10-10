رغم محاذاتها ثاني أكبر سد بالجزائر سكان قرية بوخازم بالبويرة يلجؤون إلى الأحمرة لجلب المياه

يعاني سكان قرية بوخازم، التابعة إلى بلدية معالة شمال البويرة، من انعدام شبكة مياه الشرب عنهم منذ الاستقلال رغم بعدهم عن ثاني أكبر سد بالجزائر وهو سد كدية أسردون بعشرات الأمتار فقط، ما يضطرهم إلى استعمال الأحمرة ووسائلهم الخاصة لجلب المياه من أماكن بعيدة في ظل عجز السلطات المحلية عن تحقيق حلمهم المنشود.

السكان عبروا عن سخطهم من استمرار مشكل غياب شبكة مياه الشرب عن قريتهم، وهي التي لا تبعد عن سد كدية أسردون إلا بعشرات الأمتار، مكتفين فقط بالاستيقاظ كل صباح على منظر مياهه التي لم تزر حنفياتهم منذ إنشائه، في حين إن السد يزود 5 ولايات مجاورة على غرار تيزي وزو والمسيلة وبرج بوعريريج وكذا العاصمة. هذا الواقع المرير الذي لم يتغير من تفاصيله أي مشهد منذ الاستقلال على حد وصف السكان الذين تحدثنا إليهم، دفع بهم إلى اللجوء إلى الأحمرة كوسيلة نقل قصد جلب المياه من الينابيع البعيدة، لاسيما لمن لا يملك وسيلة نقل كالجرار أو السيارة الخاصة. وهي معاناة إضافية بالنسبة إليهم لم تجد نهاية لها رغم مناشداتهم المتواصلة.

والأغرب بالنسبة إلى هؤلاء السكان هو إقدام السلطات المحلية على حفر بئر بعمق قارب مائة متر بحثا عن الماء الذي هو بجانبه فوق الأرض، إضافة إلى إنجاز خزان مائي من الحجم الصغير بواسطة مادة الآجر، إلا أنها وبعد استكمال المشروع ونفاد مبلغه، تفاجأت نفس السلطات بغياب الكهرباء عن المنطقة، ليبقى المشروع محل إهمال انتظارا للكهرباء.. ويبقى السكان يعانون في انتظار وصول أولى القطرات من مياه السد إلى حنفياتهم.