الأمن باشر تحقيقا في الشكوى التي قدمتها ضدها نقابة السناباب بخنشـلة فايسبوك يجر مديرة التجارة بسوق أهراس إلى العدالة

كشفت مصادر مؤكدة للشروق، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، أمر الإثنين، بفتح تحقيق في الشكوى التي رفعها الفرع النقابي، للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لمديرية التجارة بخنشلة، ضد مديرة التجارة بولاية سوق أهراس، عن تهمة الوشاية الكاذبة، والقذف والسب، والإهانة، التي استهدفت الفرع النقابي من طرف مديرة التجارة بسوق أهراس، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات الفايس بوك.

وبحسب ما جاء في مضمون نص الشكوى التي تحوز "الشروق" على نسخة منها، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى تاريخ 29 سبتمبر الماضي، عندما أقدمت مديرة التجارة بولاية سوق أهراس، ولتي كانت تشغل منصب رئيسة مصلحة بمديرية التجارة بخنشلة، على نشر تعليقات في إحدى صفحات الفايس بوك، على منشور تساءل صاحبه، عن دور الفرع النقابي لسناباب بخنشلة ميدانيا، حيث أتهمت المشتكى منها أعضاء الفرع النقابي، بالوشاية ونقل الأخبار للمسؤولين، ولم تتوقف عند هذا الحد بسحسب الشكوى، بل وصل بها الأمر إلى الضرب في أعراضهم، و شرفهم متناسية أنها تمثل القطاع، بولاية سوق أهراس. وقد التمس الفرع النقابي الشاكي من العدالة تحريك الدعوى العمومية ضدها وطالب وزير التجارة، بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق، حول القضية، قبل تفاقم الوضع، وتنظيم احتجاجات وطنية عبر مختلف الولايات، لتوقيف مثل هذه التصرفات التي تسيء للشركاء الاجتماعيين.