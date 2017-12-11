نظم، نهاية الأسبوع المنصرم، المكتب الولائي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين UGEA محاكمة افتراضية حول ظاهرة اختطاف الأطفال، بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة غرداية، بحضور مدير الجامعة والطاقم الإداري، وعدد من الأساتذة والطلبة، الذين فاق عددهم 500 شخص، حيث شهد البرنامج عرض فيلم قصير من إنتاج لجنة الإعلام والاتصال للمنظمة الطلابية حول ظاهرة اختطاف الأطفال، التي انتشرت في أوساط المجتمع الجزائري، وخلفت آثارا سلبية عليه، وقد لقي إعجاب الحاضرين، لتنطلق بعدها جلسة المحاكمة بتوفير كل أجوائها، والتي دامت نحو 3 ساعات، ما تركت تفاعلا ملحوظا من الجميع، كما تخلل هذا الحدث تكريم أزيد من 30 شخصا، منهم الأساتذة الذين ارتقوا في الدرجات العلمية، وممثلو الفيلم، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإعلام والاتصال، مع تكريم خاص لروح الفقيد الدكتور في القانون بشير فنيش، أستاذ بجامعة الجزائر1، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.
ولأول مرة تعرف جامعة غرداية تنظيم محاكمة افتراضية بهذه الطريقة، وقد أثبتت نجاعتها، من حيث التكوين القانوني للطلبة، ومحاولة معالجة بعض الظواهر المطروحة في الساحة الوطنية والمحلية، إذ ينتظر تنظيم برامج مماثلة لتثمين هذه المبادرة.
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أول محاكمة افتراضية لاختطاف الأطفال بجامعة غرداية
حمو أوجانة
نظم، نهاية الأسبوع المنصرم، المكتب الولائي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين UGEA محاكمة افتراضية حول ظاهرة اختطاف الأطفال، بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة غرداية، بحضور مدير الجامعة والطاقم الإداري، وعدد من الأساتذة والطلبة، الذين فاق عددهم 500 شخص، حيث شهد البرنامج عرض فيلم قصير من إنتاج لجنة الإعلام والاتصال للمنظمة الطلابية حول ظاهرة اختطاف الأطفال، التي انتشرت في أوساط المجتمع الجزائري، وخلفت آثارا سلبية عليه، وقد لقي إعجاب الحاضرين، لتنطلق بعدها جلسة المحاكمة بتوفير كل أجوائها، والتي دامت نحو 3 ساعات، ما تركت تفاعلا ملحوظا من الجميع، كما تخلل هذا الحدث تكريم أزيد من 30 شخصا، منهم الأساتذة الذين ارتقوا في الدرجات العلمية، وممثلو الفيلم، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإعلام والاتصال، مع تكريم خاص لروح الفقيد الدكتور في القانون بشير فنيش، أستاذ بجامعة الجزائر1، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.
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ولأول مرة تعرف جامعة غرداية تنظيم محاكمة افتراضية بهذه الطريقة، وقد أثبتت نجاعتها، من حيث التكوين القانوني للطلبة، ومحاولة معالجة بعض الظواهر المطروحة في الساحة الوطنية والمحلية، إذ ينتظر تنظيم برامج مماثلة لتثمين هذه المبادرة.