4746 تدخل للحماية المدنية مقتل 11 شخصا في مجازر الطرقات والتدفئة تتسبب في 7 حرائق

سجلت مصالح الحماية المدنية 4746 تدخل عبر مختلف ولايات الوطن، كما سجلت 13 حادثا تسببت في وفاة 11 شخصا وإصابة 22 آخريين.

وحسب بيان للحماية المدنية تسلمت ''الشروق'' نسخت منه، فإنه خلال اليومين الفارطين، سجلت 4746 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، التدخلات شملت مختلف المجالات سواء تلك المتعلقة بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية، وبخصوص حوادث المرور سجلت ذات المصالح 13 حادث تسبب في وفاة 11 شخص وإصابة 22 آخريين بجروح متفاوتة الخطورة، وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولايات سطيف والمسيلة بوفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح.

كما تدخلت ذات المصالح لتقديم الإسعافات الأولية لـ 23 شخص مختنقين بغاز الكربون المنبعث نتيجة الاستعمال السيئ أجهزة التدفئة المختلفة، منها 10 أشخاص بولاية قسنطينة، شخصان بالعاصمة، شخص بولاية نعامة و4 أشخاص بولاية تسمسيلت، شخصان بولاية بسكرة و4 أشخاص بسيدي بلعباس، تم نقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية.

كما أخمدت ذات المصالح 7 حرائق حضرية صناعية ومختلفة منها حريقين ناجم عن انفجار غاز البوتان في كل من ولايات غليزان، البويرة، سكيكدة، غرداية، الجزائر، الشلف وتبسة، وأدت هذه الحرائق إلى إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية بولاية غليزان وإصابة 3 أشخاص بحروق سطحية بولاية البويرة، و4 أشخاص بحروق مختلفة بولاية سكيكدة، وإصابة شخصين باختناق جراء الدخان بولاية تبسة.