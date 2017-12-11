شرعت، مديريات التربية للولايات، الخميس الماضي، في استلام ملفات الموظفين المعنيين بالترقية على أساس الامتحان المهني إلى "الرتب القاعدية" وتستمر العملية إلى غاية 4 جانفي المقبل، ويتعلق الأمر بـ 5 رتب، على أن يتم تنظيم المسابقة في 21 جانفي على أساس "الاختبار الكتابي".
ودعت، مديريات التربية الـ50، من خلال مصالح التمدرس والامتحانات، الموظفين المترشحين التقدم في الآجال إلى مكاتب "التوجيه والامتحانات" لإيداع الملفات الورقية، وبالتالي تسجيل أنفسهم لعملية الترقية إلى الرتب القاعدية، قصد المشاركة في الامتحان المهني "الاستدراكي" الذي ستنظمه الوزارة الوصية في 21 جانفي القادم على أساس "الاختبار الكتابي" على أن يتم الإعلان عن النتائج في ظرف قياسي قصد تعيين الناجحين في مناصبهم مع حلول السنة الجديدة 2018. وأضافت مديريات التربية في التعليمة الموجهة لمديري المؤسسات التربوية، أن الترقية تخص 5 رتب وهي أستاذ تعليم ثانوي، معلم مدرسة ابتدائية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية ومساعد رئيسي للتربية ممن تتوفر فيهم الشروط.
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نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
شرعت، مديريات التربية للولايات، الخميس الماضي، في استلام ملفات الموظفين المعنيين بالترقية على أساس الامتحان المهني إلى "الرتب القاعدية" وتستمر العملية إلى غاية 4 جانفي المقبل، ويتعلق الأمر بـ 5 رتب، على أن يتم تنظيم المسابقة في 21 جانفي على أساس "الاختبار الكتابي".
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ودعت، مديريات التربية الـ50، من خلال مصالح التمدرس والامتحانات، الموظفين المترشحين التقدم في الآجال إلى مكاتب "التوجيه والامتحانات" لإيداع الملفات الورقية، وبالتالي تسجيل أنفسهم لعملية الترقية إلى الرتب القاعدية، قصد المشاركة في الامتحان المهني "الاستدراكي" الذي ستنظمه الوزارة الوصية في 21 جانفي القادم على أساس "الاختبار الكتابي" على أن يتم الإعلان عن النتائج في ظرف قياسي قصد تعيين الناجحين في مناصبهم مع حلول السنة الجديدة 2018. وأضافت مديريات التربية في التعليمة الموجهة لمديري المؤسسات التربوية، أن الترقية تخص 5 رتب وهي أستاذ تعليم ثانوي، معلم مدرسة ابتدائية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية ومساعد رئيسي للتربية ممن تتوفر فيهم الشروط.