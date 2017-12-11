يصل فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إلى الجزائر في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، وتزامنت مع اجتماع ثلاثي لدول الجوار بتونس لبحث آخر تطورات الوضع في بلاده .
وحسب بيان للوزارة الاولى "سيتطرق السراج مع الوزير الأول أحمد اويحيى إلى تطور الوضع في ليبيا والجهود المبذولة في إطار مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي ل 17 ديسمبر 2015".
وأضاف "ستسمح هذه الزيارة بتجديد موقف الجزائر الثابت في دعمها لجهود الأمم المتحدة وتفعيل مبادرة السلم في ليبيا على أساس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية".
وتعد هذه الزيارة الثالثة للسراج إلى الجزائر خلال العام الجاري بعد أن زارها في ماي وجويلية الماضيين لبحث الأزمة.
وجاءت زيارة السراج بالتزامن مع اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، يعقد بتونس، الأحد، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.
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في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام
السراج في الجزائر بالتزامن مع اجتماع تونس
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
يصل فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إلى الجزائر في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، وتزامنت مع اجتماع ثلاثي لدول الجوار بتونس لبحث آخر تطورات الوضع في بلاده .
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وحسب بيان للوزارة الاولى "سيتطرق السراج مع الوزير الأول أحمد اويحيى إلى تطور الوضع في ليبيا والجهود المبذولة في إطار مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي ل 17 ديسمبر 2015".
وأضاف "ستسمح هذه الزيارة بتجديد موقف الجزائر الثابت في دعمها لجهود الأمم المتحدة وتفعيل مبادرة السلم في ليبيا على أساس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية".
وتعد هذه الزيارة الثالثة للسراج إلى الجزائر خلال العام الجاري بعد أن زارها في ماي وجويلية الماضيين لبحث الأزمة.
وجاءت زيارة السراج بالتزامن مع اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، يعقد بتونس، الأحد، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.