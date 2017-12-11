توقيف 8 تجار مخدرات بغليزان وسيدي بلعباس تدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالمدية

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من تدمير ستة مخابئ للجماعات الإرهابية، الإثنين، بالمدية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني وعناصر الدرك الوطني، بغليزان وسيدي بلعباس 8 مروجي مخدرات وضبطت 34.11 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، تم حجز 4 مركبات رباعية الدفع و واحد طن من المواد الغذائية بعين قزام، يضيف البيان.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار والأغواط.