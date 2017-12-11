توقيف 8 تجار مخدرات بغليزان وسيدي بلعباس

تدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالمدية

date 2017/12/19 views 429 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من تدمير ستة مخابئ للجماعات الإرهابية، الإثنين، بالمدية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني وعناصر الدرك الوطني، بغليزان وسيدي بلعباس 8 مروجي مخدرات وضبطت 34.11 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، تم حجز 4 مركبات رباعية الدفع و واحد طن من المواد الغذائية بعين قزام، يضيف البيان.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار والأغواط.

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