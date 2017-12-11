التحالف بقيادة السعودية اعترضه الحوثيون يطلقون صاروخاً بالستياً باتجاه الرياض

ذكرت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، الثلاثاء، أن التحالف بقيادة السعودية أعلن اعتراض صاروخ بالستي جنوب مدينة الرياض، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال مركز التواصل الدولي الذي تديره الحكومة في حسابه على موقع تويتر: "قوات التحالف تؤكد اعتراض صاروخ إيراني-حوثي استهدف جنوبي الرياض. لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسلتها في الرياض قولها، أن دوي انفجار قوي سمع في أرجاء العاصمة عند نحو الساعة 10:50 ت.غ، قبل وقت قصير من الكشف عن الموازنة العامة السعودية للعام المقبل والتي عادة ما يعلنها الملك من قصر اليمامة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت صاروخاً باتجاه الرياض.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي، إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً بالستياً باتجاه العاصمة السعودية.

وأضاف على تويتر: "القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان '2 إتش' البالستي على قصر اليمامة (المقر الرسمي للملك) في الرياض".

ونقلت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين عن مصادر عسكرية قولها، إن الصاروخ استهدف تجمعاً كبيراً لقادة سعوديين. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وفي نوفمبر الماضي، تبنى المتمردون الحوثيون إطلاق صاروخ بالستي يبلغ مداه نحو 750 كيلومتراً واستهدف مطار الرياض. وجرى اعتراض الصاروخ فوق المطار وكانت هذه المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ أطلق من اليمن إلى هذه المسافة داخل السعودية.

وبعيد اعتراض الصاروخ، فرض التحالف حصاراً شاملاً على اليمن لنحو ثلاثة أسابيع. واتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف خلف الهجوم وقالتا إن الصاروخ "من صنع إيراني"، وهو اتهام نفته طهران.