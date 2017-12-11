مقترح بإنجاز نسخة ثانية منه بعثة لترميم تمثال عين الفوارة بسطيف

كشف المدير العام لوكالة إنجاز وتسيير المشاريع الثقافية الكبرى، فيصل وارث، بأن بعثة من وزارة الثقافة ستتنقل هذا الثلاثاء، إلى ولاية سطيف لحصر حجم الخسائر التي لحقت بالتحفة الفنية لعين الفوارة التي تعرضت للتخريب.

ولدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة"، قال وارث إن "هذه البعثة ستدرس إمكانية ترميم التمثال أو تتخذ قرار إنجاز نسخة طبق الأصل منه حفاظا على هذا الموروث الثقافي الذي يرمز للمنطقة والذي ساهم في تمتين النسيج الاجتماعي ما يفسر رفض سكان ولاية سطيف للاعتداء عليه".

وقال المدير العام لوكالة إنجاز وتسيير المشاريع الثقافية الكبرى إن "الجزائر تعيش حاليا وسط زخم ثقافي غير مسبوق بالنظر إلى الكم الكبير للمشاريع الثقافية التي أنجزت على غرار أوبرا الجزائر والمشاريع التي ستنطلق قريبا كمشروع المكتبة العربية الجنوب أمريكية والمركز العربي للآثار، هذا إلى جانب إعادة الاعتبار لعديد الهياكل والمنشآت الثقافية عبر الوطن من قاعات للسينما ومسارح ودور للثقافة".

وذكر المتحدث بـ"المجهودات المبذولة لحماية الموروث الثقافي والذي أولته السلطات العمومية اهتماما بالغا رغم الظرف المالي الذي تمر به البلاد"، مشيرا في هذا الإطار إلى "الشروع منذ عام في ترميم قصبة الجزائر على يد محترفين يقوون بعمل هام إلى جانب أشغال إعادة الاعتبار لمسجد كتشاوة بالتعاون مع الأتراك".

وحث فيصل وارث رجال الإعلام للعب الدور المنوط بهم في التعريف بالموروث الثقافي المادي واللامادي و بمختلف المعالم الأثرية التي تزخر بها بلادنا وهو ما يشكل محور يوم دراسي نظم، الثلاثاء، بحضور مختصين أجانب و50 صحفي بالعاصمة.