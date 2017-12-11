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مقترح بإنجاز نسخة ثانية منه
بعثة لترميم تمثال عين الفوارة بسطيف
كشف المدير العام لوكالة إنجاز وتسيير المشاريع الثقافية الكبرى، فيصل وارث، بأن بعثة من وزارة الثقافة ستتنقل هذا الثلاثاء، إلى ولاية سطيف لحصر حجم الخسائر التي لحقت بالتحفة الفنية لعين الفوارة التي تعرضت للتخريب.
ولدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة"، قال وارث إن "هذه البعثة ستدرس إمكانية ترميم التمثال أو تتخذ قرار إنجاز نسخة طبق الأصل منه حفاظا على هذا الموروث الثقافي الذي يرمز للمنطقة والذي ساهم في تمتين النسيج الاجتماعي ما يفسر رفض سكان ولاية سطيف للاعتداء عليه".
وقال المدير العام لوكالة إنجاز وتسيير المشاريع الثقافية الكبرى إن "الجزائر تعيش حاليا وسط زخم ثقافي غير مسبوق بالنظر إلى الكم الكبير للمشاريع الثقافية التي أنجزت على غرار أوبرا الجزائر والمشاريع التي ستنطلق قريبا كمشروع المكتبة العربية الجنوب أمريكية والمركز العربي للآثار، هذا إلى جانب إعادة الاعتبار لعديد الهياكل والمنشآت الثقافية عبر الوطن من قاعات للسينما ومسارح ودور للثقافة".
وذكر المتحدث بـ"المجهودات المبذولة لحماية الموروث الثقافي والذي أولته السلطات العمومية اهتماما بالغا رغم الظرف المالي الذي تمر به البلاد"، مشيرا في هذا الإطار إلى "الشروع منذ عام في ترميم قصبة الجزائر على يد محترفين يقوون بعمل هام إلى جانب أشغال إعادة الاعتبار لمسجد كتشاوة بالتعاون مع الأتراك".
وحث فيصل وارث رجال الإعلام للعب الدور المنوط بهم في التعريف بالموروث الثقافي المادي واللامادي و بمختلف المعالم الأثرية التي تزخر بها بلادنا وهو ما يشكل محور يوم دراسي نظم، الثلاثاء، بحضور مختصين أجانب و50 صحفي بالعاصمة.
02017/12/19 على 13:421
لم تحدث حتى عند اليهود ولا النصارى ولا المجوس...الناس يموتون من البرد ولم يجدوا من يأويهم ويقيهم البرد والجوع والمرض..الناس ماتت جراء انهيار مساكنهم الهشة ولم يجدوا من يرفع عنهم الغبن.ويرمم او يبني لهم سكنات لائقة ....والتمثال الذي تعرض للخدش والكسر والتشويه تخصص له الدولة والحكومة بعثة من فنيين ومهندسين ومرممين وقد يكونون من خارج الوطن لترميم التمثال...وقد يعقد البرلمان ومزلش الغمة جلسات لدراسة ما تعرض له الثمتال من تشويه وتكسير..
Mouhadjir - New Land2017/12/19 على 13:452
للحفاظ على موروث ثقافي يعبر عن المنطقة ?!!
بل هو حصن من حصون العري و الدياثة و هو من اثار الاستعمار الخبيث المعادي للحشمة و الملاية و الحجاب.
سليمان2017/12/19 على 15:07
اذا ا اخي تيمقاد جميلة تيبازا جسور قسنطينة حديقة الحامة كنيسة عنابة و وهران و ااجزائر العاصمة كلها مخلفات الاستعمار هيا نكسرها و نحطمها و السلام. اتقوا الله يا عباد كل هذا مكسب للجزائر اذا ذهب فلا يرجع. مكسب للاجيال القادمة. المشكل هو ان الجزائرين بذهبون الى فرنسا و بريطانيا و ايطاليا لرؤية هذه التحف و الاماكن التي تمثل تاريخ غني. اذن كفانا نفاق و حافضوا على ما تكسبون.
جزائرالعجائب2017/12/19 على 16:07
وهل التماثيل والاصنام والاوثان والنصب التذكارية التي تركها الاستعمار الروماني والوندالي والفرنسي نعم عهي من مخلفات الاستعمار يجب تحطيمها كما حطمها الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لاتغطون الشمس بالغربال لاحاجة لنا بهذا الرموز السخيفة المشتتة الاذهان والافكار البائدة-شعب الجزائري مسلم والى العروبة ينتسب نحن لانحطم الجسور والطرقات والحامة ومناطق جميلة وتيمقاد هي مناطق سياحية تاريخية تراثية اما صور المرأة العاهرة العارية في عين الفوارة لمنظر مقزز تستحي انت وزوجتك النظر اليها والناس يتفرجون معك
عبد الله2017/12/19 على 15:38
مكسب اذا كان لا يتعارض مع الدين و الثوابت،اما صنم لامرأة عارية فليس مكسب بل اذى
العاقل - algeria2017/12/19 على 14:023
نتمنى من النسخة الثانية أن تكون مستورة
حسين - الجزائر2017/12/19 على 14:424
هل هذا الشيء يعكس ثقافة الشعب الجزائري؟
الماء نعرفه جميعا انه للشرب ,أما هذا التمثال فلم نفهم المغزى منه (إلا تكريس ثقافة العري), فنحن لسنا مجبرين على توريثه للأجيال.
Farid2017/12/19 على 14:445
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المفروض من فرنسا أن تحمله معها لما أخرجت صاغرة، أن تحمل أوثانها و فسقها وفسادها وتترك تلك الارض طاهرة من أنجاسها. وما فعلته في 8 ماي 1945 لا إنساني لهذا كان من المفروض محو أي أثر يذكر الجزائرايات الحرات العفيفات اللاتي اغتصبن من طرف وحشية المستدمر الغاشم.
زكي - الجزائر2017/12/19 على 14:546
اضم صوتي الى المعلق رقم 3 و اقترح بإستبدال المر|أة العارية بمرأة مستورة بالحايك و سنرى إن قبل بها الصطايفية ام انهم سيصرون على ان تكو ن النسخة الجديدة عارية كسابقتها - و لله في خلقه شؤون
مراقب - المسيلة2017/12/19 على 14:587
نرجوا ممن يريد نسخة ثانية’ان يضعها بحديقته وضيعته ويستمتع مع عائلته بمعلم الحضارة الغربية.
mouhab - M'daourouch2017/12/19 على 15:098
لو كان السرعة في إنجاز سكنات عدل أو أي صيغة أخرى بهذه الطريقة .... راهو مكانش مشكل السكن في الجزائر .... ورانا ماناش حابسين في مشروع عدل ( رانا في مشروع عدل 651 ).
جزائرالعجائب2017/12/19 على 16:13
انهم خافوا من اليونيسكو فالسرعة قبل فوات الاوان فسوف يسخرون لها الملايير الممليرة وسوف تكون بالرخام الخالص المضادة للرصاص وسوف يسخرون لها حراسا في الليل والنهار بالتناوب لأنها معبد ومركع لمن يريد ان يشرب ماء فعليه بالركوع لهذه التحفة المعلمية العالمية التي تفتخر بها البعض لأن الاكثرية الساحقة متنكرة لهذه الصورة المقززة المنفرة يستحي المرء مع زوجته واخته وامه النظر والوقوف امامها
راس معمر والقلب مدمر2017/12/19 على 15:249
بعثة لترميم تمثال عين الفوارة بسطيف *********///////
هل نسيتم بعثة الي المواطن الذي يموت بصمت
هل نسيتم بعثة الي المدارس والتلاميذ يموتون من شدة البرد
هل نسيتم هل نسيتم كل ماهو ضروري للمواطن الجزائري
هل نسيتم بعثة الي شبابنا الذين يموتون كل يوم بين امواج البحار
والله ربي وكيلكم
سفيان2017/12/19 على 15:2710
حقيقة تمثال #عين_الفوارة
للتذكير فقط ...... وما خفي كان أعظم ( إنه الجهل )
عين الفوارة هو نصب يقع وسط مدينة سطيف الجزائرية التمثال لامرأة عارية وفيه تحته نبع ماء لا يجف و قد شيد التمثال إبان فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر حيث أن الحاكم الفرنسي للمنطقة كان يزعجه وضوء المصلين لصلاة في منبع الساحة المحاذية للمسجد العتيق فطلب من النحات الفرانكو-الإطالي فرانسيس دو سان-فيدال بتصميم تمثال امرأة عارية ليخدش الحياء و يبعد رواد المسجد وتم نصبه في 26 أكتوبر 1898 فوق النبع المائي الموجود
سفيان2017/12/19 على 15:2811
ورغم ما سببه هذا التمثال العاري من حرج للنساء خاصة حيث كن يتحاشين المرور بجانبه لما فيه من خدش للحياء أما الآن فالعكس تماما بل تجد الكثيرين يتنافسون على أخذ صور الفوتوغرافية أمام هذا الصنم ويتبارك الناس على الشرب من تحت هذا الصنم وهم على هيئة الركوع رغم ذلك أصبح هذا الصنم معلما من معالم مدينة سطيف واحد رموزها التي يتبرك بها الرجال و النساء وتحتها تصنع أفراح المدينة المتمثلة أساسا في انتصارات الفريق الرياضي
ويعتقد الناس هناك من يشرب من عين الفوارة سيعود إليها...
سفيان2017/12/19 على 15:2912
الجهل مستعد أن يقتل إنسان من أجل صنم من الحجارة لمرءة عارية في وسط مجتمع مسلم ،والمشكلة تمت نحته على أيدي المستعمرين لأسباب معلومة ،...المهم اللّٰه يجيب الخير للبلاد والعباد وربي يحفظ الوطن من الإستعمار الدي لا يأتي إلا بالجهل والخراب
melissa - algerie2017/12/19 على 15:3013
اصبحت التماثيل عندهم افضل من البشر
02017/12/19 على 15:3614
_/ يجب نزعها لأنها ستنزع اليوم او غدا إنه تمثال لإمرة عارية جالسة على جسم رجل إتقوا الله
الحياة حقول من الورد2017/12/19 على 15:5115
العروبية الوهابية هم من يخربون العقول و النفوس
هم نفسهم اصحاب القلوب السوداء و رايات السود
عقولهم مسطحة جباههم مبرقعة انوفهم مخنفرة
فكيف لا يحسدون جمال تمثال ابدعته يد فنان
انهم خراب المجتمع جبناء غدارين لا خير فيهم
شرهم شرور و فكرهم موروث و فعلهم منبوذ
02017/12/19 على 15:5416
لو كانت هذا الرد الفعل مع النفاياث التي ترمى فوالله ستصبح بلدنا انظف بالعالم
02017/12/19 على 17:0017
وما فائدة هذا التمثال عليكم تحطيمه فالحرص على ترميمه بأموال باهضة كان الأولى أن تصرف فيما يعود على البلاد بالفائدة هذا الحرص دليل على التعلق بهذا التمثال و تقديسه نسأل الله لكم الهداية