دق فلاحون ومنتجون للثوم بدائرة حاسي خليفة بولاية الوادي، ناقوس الخطر، بعد ورود أنباء عن منح وزارة التجارة، تراخيص لإستيراد الثوم، في حين أنهم زرعوا هذا الموسم، مساحة قاربت الـ 2500 هكتار، ومن المنتظر أن تنتج محصول يقدر بـ 300 إلى 400 قنطار في الهكتار الواحد، أي بمعدل إنتاج كلي يفوق 75 ألف طن لهذا الموسم.
وصرح فلاحو الثوم بدائرة حاسي خليفة، أنهم تشجعوا وخاضوا غمار تجربة إنتاج الثوم بعد الأزمة التي وقعت في هذه المادة العام الماضي، أين قفز ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 600 دج، وبعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال لولاية الوادي، أين التقى بالفلاحين، وشجعهم على الزراعة، ووعدهم بأن الدولة لن تمنح تراخيص استيراد مادة الثوم إذا قاموا هم بزراعته وإنتاجه، بما يحقق الأمن الغذائي في هذه المادة، غير أنهم تفاجؤوا بسماع أخبار تقول بأن وزارة التجارة، منحت بعض المستوردين، تراخيص لاستيراد الثوم، دون التنسيق مع وزارة الفلاحة، على حد قولهم، أين طالبوا السلطات المحلية، بإيصال انشغالاتهم إلى أعلى هرم السلطة، من أجل الوفاء بالوعود التي أطلقها الوزير الأول السابق، وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة للاستيراد، لاسيما وأن إنتاج مادة الثوم المزروع في دائرة حاسي خليفة ودائرة الدبيلة، سيبدأ جنيها خلال هذه الأيام ويخرج المنتوج إلى الأسواق، بما يغطي احتياجات ولاية الوادي، والعديد من ولايات الوطن، وفي حال تمت عملية استيراد الثوم، فإن سعره سيعرف سقوطا حرا، بسبب الفائض، مما سيؤدي حتما إلى خسارتهم، وتتحول نعمة الإنتاج إلى نقمة، لاسيما في ظل ضعف آليات التصدير وغياب ثقافته عند الفلاحين ونقص مؤسسات ذات خبرة في هذا الميدان، مما سينجر عليه خسارة فادحة قد تقسم ظهورهم، ولن يتمكنوا بعدها من الرجوع إلى عالم الفلاحة.
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فلاحو حاسي خليفة يدقون ناقوس الخطر بالوادي
بكيني. ب
دق فلاحون ومنتجون للثوم بدائرة حاسي خليفة بولاية الوادي، ناقوس الخطر، بعد ورود أنباء عن منح وزارة التجارة، تراخيص لإستيراد الثوم، في حين أنهم زرعوا هذا الموسم، مساحة قاربت الـ 2500 هكتار، ومن المنتظر أن تنتج محصول يقدر بـ 300 إلى 400 قنطار في الهكتار الواحد، أي بمعدل إنتاج كلي يفوق 75 ألف طن لهذا الموسم.
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وصرح فلاحو الثوم بدائرة حاسي خليفة، أنهم تشجعوا وخاضوا غمار تجربة إنتاج الثوم بعد الأزمة التي وقعت في هذه المادة العام الماضي، أين قفز ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 600 دج، وبعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال لولاية الوادي، أين التقى بالفلاحين، وشجعهم على الزراعة، ووعدهم بأن الدولة لن تمنح تراخيص استيراد مادة الثوم إذا قاموا هم بزراعته وإنتاجه، بما يحقق الأمن الغذائي في هذه المادة، غير أنهم تفاجؤوا بسماع أخبار تقول بأن وزارة التجارة، منحت بعض المستوردين، تراخيص لاستيراد الثوم، دون التنسيق مع وزارة الفلاحة، على حد قولهم، أين طالبوا السلطات المحلية، بإيصال انشغالاتهم إلى أعلى هرم السلطة، من أجل الوفاء بالوعود التي أطلقها الوزير الأول السابق، وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة للاستيراد، لاسيما وأن إنتاج مادة الثوم المزروع في دائرة حاسي خليفة ودائرة الدبيلة، سيبدأ جنيها خلال هذه الأيام ويخرج المنتوج إلى الأسواق، بما يغطي احتياجات ولاية الوادي، والعديد من ولايات الوطن، وفي حال تمت عملية استيراد الثوم، فإن سعره سيعرف سقوطا حرا، بسبب الفائض، مما سيؤدي حتما إلى خسارتهم، وتتحول نعمة الإنتاج إلى نقمة، لاسيما في ظل ضعف آليات التصدير وغياب ثقافته عند الفلاحين ونقص مؤسسات ذات خبرة في هذا الميدان، مما سينجر عليه خسارة فادحة قد تقسم ظهورهم، ولن يتمكنوا بعدها من الرجوع إلى عالم الفلاحة.