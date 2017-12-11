التقى طلبة وحاملي المشاريع حدّاد للشباب: النجاح صعب لكنه ليس مستحيلا

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الثلاثاء، إنه "لا توجد وصفة سحرية للنجاح لكن بالعمل والمثابرة تتحقق كل المشاريع".

وكتب حداد منشورا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأنه مع مجموعة من الطلبة وحاملي المشاريع، في إطار مبادرة "مقاول" التي أطلقها المنتدى.

وقال حداد "سعدت اليوم باللقاء الذي جمعني مع طلبة وذوي مشاريع مستقبلية في إطار مبادرة (مقاول)، حيث تقاسمت مع شباب وطني تجربتي في عالم المقاولاتية ومساري المهني" ، وتابع المتحدث الذي بدا خلال هذه الفعالية بمظهر شبابي وأقل رسمية: "رسالتي لهم أن النجاح صعب لكن ليس مستحيل".

وأضاف "ليس هناك وصفة سحرية..لكن بالعمل والمثابرة تتحقق كل المشاريع، خصوصا وأن الجزائر تمنح للجميع فرص عديدة ومتنوعة لتجسيد أحلامهم".

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