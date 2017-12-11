سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة إلى أمن ولاية تيبازة، خلال شهر نوفمبر الماضي، 429 قضية، تتعلق بجرائم القانون العام، أحالت خلالها 302 شخص أمام النيابة، من بينهم 10 نساء و10 قصر و03 أجانب، أودع منهم 56 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية.
وعالجت الشرطة القضائية بتيبازة، خلال هذه الفترة، 137 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص، وأنجزت ذات المصالح 37قضية تتعلق بجرائم المساس بالممتلكات، من بينها 04 قضايا تتعلق بسرقة المركبات وتم استرجاع ثلاث منها.
وفي ذات السياق، سجلت ذات المصالح 58 قضية تتعلق بجرائم المساس بالشيء العمومي والمخدرات، قدمت خلالها 101 شخص أمام الجهات القضائية أودع منهم 26 شخصا الحبس. ومن بين أبرز الجرائم حمل السلاح الأبيض دون سبب شرعي وحجز عدد من الأسلحة البيضاء المختلفة، إضافة إلى 22 قضية تتعلق بالمخدرات، تم خلالها حجز 07 كلغ و789غ من مادة راتنج القنب الهندي إضافة إلى 168 قرص مهلوس.
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أمن تيبازة يحيل 302 شخص إلى النيابة بينهم نساء وقصر وأجانب
ب. بلال
سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة إلى أمن ولاية تيبازة، خلال شهر نوفمبر الماضي، 429 قضية، تتعلق بجرائم القانون العام، أحالت خلالها 302 شخص أمام النيابة، من بينهم 10 نساء و10 قصر و03 أجانب، أودع منهم 56 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية.
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وعالجت الشرطة القضائية بتيبازة، خلال هذه الفترة، 137 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص، وأنجزت ذات المصالح 37قضية تتعلق بجرائم المساس بالممتلكات، من بينها 04 قضايا تتعلق بسرقة المركبات وتم استرجاع ثلاث منها.
وفي ذات السياق، سجلت ذات المصالح 58 قضية تتعلق بجرائم المساس بالشيء العمومي والمخدرات، قدمت خلالها 101 شخص أمام الجهات القضائية أودع منهم 26 شخصا الحبس. ومن بين أبرز الجرائم حمل السلاح الأبيض دون سبب شرعي وحجز عدد من الأسلحة البيضاء المختلفة، إضافة إلى 22 قضية تتعلق بالمخدرات، تم خلالها حجز 07 كلغ و789غ من مادة راتنج القنب الهندي إضافة إلى 168 قرص مهلوس.