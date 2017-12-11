مجموعة "فنادق أكور" تكشف عن مخطط توسيع شبكتها بالجزائر توسعة "ايبيس باب الزوار" وتسليم 3 فنادق جديدة

ستعزز مجموعة "فنادق أكور ACCOR HOTELS" الرائدة عالميا في قطاع الفندقة وأسلوب الحياة، شبكة فنادقها في الجزائر، بتجسيد أربعة مشاريع جديدة وتسليمها ما بين 2019 و2020، مع توفير أزيد من 600 منصب شغل، فيما تدرس إمكانية توسيع استثماراتها في أكثر من 10 ولايات بما فيها منطقة الجنوب الكبير.

واختارت مجموعة "فنادق أكور" الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشائها، بولايتي تلمسان ووهران للتعريف بمقومات السياحة بغرب البلاد التي تزخر بمناطق أثرية تحاكي حضارات مرت عليها مئات السنين، حيث كشفت مسؤولة الاتصال والتسويق لـ"فنادق أكور" الجزائر، نريمان مرسي، خلال عرضها شبكة المجموعة في العالم، مخطط تطوير المنتوج السياحي خلال السنوات المقبلة، للتماشي مع متطلبات السياحة في الجزائر، إذ تعتزم توسيع شبكة فنادقها خلال السنوات المقبلة في عدة ولايات من الوطن، كسطيف، بجاية جيجل، مستغانم، الشلف ،حاسي مسعود.

وعن تواجد المجموعة بالجزائر منذ 1992 من خلال 10 فنادق بـ1800 غرفة، والتي ستعزز بثلاثة مشاريع جديدة، ويتعلق الأمر بمشروع انجاز فندق "نوفوتيل" بباب الزوار بمحاذاة فندق "ايبيس" التابع لذات المجموعة، بطاقة إيواء 255 غرفة وقاعة كبيرة للمحاضرات، فيما سيتم الشروع في توسعة "ايبيس" باب الزوار، بالنظر لكثرة الطلب عليه، وذلك من خلال إضافة بناية محاذية له بسعة 104 غرفة.

أما بخصوص مشروع الفندق الثاني، ويتعلق الأمر بـ"ميركير" عين البنيان بطاقة 250 غرفة، من المنتظر أن يتم تسليم المشروع سنة 2019، على أن يتم انجاز فندق ثالث تحت علامة "سوفيتيل" بمدينة سيدي فرج بالعاصمة والذي سيسلم سنة 2020.

وذكرت ممثلة "فنادق أكور"، أن المجموعة وفي إطار مخطط تطوير وتوسيع علاماتها بالجزائر، تسعى للاستثمار في عدة ولايات من الوطن، في مقدمتها مستغانم، حيث كشفت أنه تم الشروع في الدراسة الأولية من أجل تجسيد مشروع انجاز فندق بالولاية، كما تدخل كل من ولايات، بجاية، عنابة، جيجل، الشلف ،حاسي مسعود، ضمن اهتمامات المجموعة، فيما أوضحت أن تجسيد أي مشروع بولاية ما يتوقف على دراسة دقيقة للسوق .

وخلال عرضها لشبكة المجموعة عبر العالم، والمتواجدة في أكثر من 92 دولة من خلال 4200 فندق و600 ألف غرفة، أوضحت أن فرعها الموجود بالجزائر من خلال 10 فنادق و1800 غرفة توظف 1400 شخص، على أن يقفز سنة 2020 إلى 2000 شخص بعد دخول المشاريع قيد الانجاز حيز الخدمة.