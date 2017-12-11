إنقاذ عائلة من 5 أشخاص تعرضت للاختناق غاز الموقد يقتل سيدة حاملا وجنينها بسوق أهراس

اهتزت بلدية سدراتة بولاية سوق أهراس، مساء الإثنين، على وقع وفاة سيدة حامل تبلغ من العمر 25 سنة، وجنينها، جراء استنشاقها للغاز المتسرب من موقد الطبخ داخل مسكنها العائلي المتواجد بحي التجزئة 176 ببلدية سدراتة، وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

فيما باشر عناصر أمن الدائرة تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة أسباب وحيثيات هذه الحادثة الأليمة، التي وقعت بمنزل تقيم به الضحية رفقة عائلة زوجها. وأكدت المعاينة الأولية وفاة الضحية اختناقا بعد استنشاقها للغاز المنبعث من موقد للطبخ "طابونة"، حيث تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث. حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بسوق أهراس، الثلاثاء. وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة بإخضاع الجثة إلى التشريح لتحديد الأسباب الحقيقية المؤدية للوفاة.

على صعيد آخر، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية ليلة الإثنين، لإنقاذ 5 أشخاص آخرين من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و68 سنة تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون السام المنبعث من موقد داخل مسكنهم العائلي الكائن بحي سيدي مسعود بعد تلقيهم نداء من أحد أفراد العائلة، أين تم التدخل مباشرة وإنقاذهم بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج الكامل.

للإشارة، فإن مصالح الحماية المدنية بسوق أهراس سجلت ومنذ مطلع السنة الجارية 8 تدخلات تم خلالها إسعاف 19 شخصا تعرضوا للاختناق بالغازات السامة المنبعثة من مختلف مصادر التدفئة من تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل شهر أفريل الماضي، فيما دعت مصالح الحماية المدنية جميع مستعملي مصادر التدفئة من مدفآت ومواقد إلى ضرورة مراقبة كل هذه الوسائل من أجل تفادي حوادث الاختناق بالغازات السامة المنبعثة منها.