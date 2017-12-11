أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف في قالمة، الثلاثاء، بإيداع شخص يبلغ من العمر 38 سنة، رهن الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في قضية المتاجرة في الأسلحة النارية، فيما أمر بوضع شخص آخر يبلغ من العمر 28 سنة تحت نظام الرقابة القضائية.
وحسب ما ذكرت مصالح الدرك الوطني بقالمة، فإنه وعلى إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية عين بيضاء، بشأن حيازة المشتبه فيه الرئيسي أسلحة نارية كان بصدد بيعها لأحد الأشخاص، وبعد عملية مراقبة وترصد لتحركات المشتبه فيه، تم ضبطه متلبسا بحيازة بندقية صيد ذات ماسورتين متوازيتين من صنع تقليدي ومسدس مجهول الصنع والرقم عيار 16 ملم بالإضافة إلى سلاح أبيض يتمثل في سكين نوع "أوبينال 12" وبرفقته شخصان آخران، كان يعرض عليهما بيع تلك الأسلحة.
ليتم توقيفهم جميعا واقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للتحقيق معهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت ووضع المشتبه فيه الثاني تحت الرقابة القضائية وإخلاء الشخص الثالث الذي كان برفقتهما.
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توقيف 3 أشخاص بحوزتهم بندقية ومسدس بقالمة
ناديـة طلحي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف في قالمة، الثلاثاء، بإيداع شخص يبلغ من العمر 38 سنة، رهن الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في قضية المتاجرة في الأسلحة النارية، فيما أمر بوضع شخص آخر يبلغ من العمر 28 سنة تحت نظام الرقابة القضائية.
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وحسب ما ذكرت مصالح الدرك الوطني بقالمة، فإنه وعلى إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية عين بيضاء، بشأن حيازة المشتبه فيه الرئيسي أسلحة نارية كان بصدد بيعها لأحد الأشخاص، وبعد عملية مراقبة وترصد لتحركات المشتبه فيه، تم ضبطه متلبسا بحيازة بندقية صيد ذات ماسورتين متوازيتين من صنع تقليدي ومسدس مجهول الصنع والرقم عيار 16 ملم بالإضافة إلى سلاح أبيض يتمثل في سكين نوع "أوبينال 12" وبرفقته شخصان آخران، كان يعرض عليهما بيع تلك الأسلحة.
ليتم توقيفهم جميعا واقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للتحقيق معهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت ووضع المشتبه فيه الثاني تحت الرقابة القضائية وإخلاء الشخص الثالث الذي كان برفقتهما.