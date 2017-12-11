تتهددهم عقوبة 20 سنة سجنًا في العاصمة قطاع طرق يمزقون جسد شاب بالسيوف بسبب دراجة نارية!

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالعاصمة، عقوبة 20 سنة سجنا نافذة، في حق ثلاثة أشخاص توبعوا بوقائع خطيرة، تمثلت في محاولتهم إزهاق روح ابن حيهم بباب الزوار، إثر شجار متبوع باعتداء بواسطة السيوف والأسلحة البيضاء.

حيث تعرض الضحية إلى الضرب المبرح على يدهم، وأصيب بجروح أدت إلى دخوله غرفة الإنعاش لمدة 4 أيام، وعجز عن الحركة لفترة ثلاثة أشهر، بعد تلقيه عشرات الطعنات في مختلف أنحاء جسده، بسبب محاولته استرجاع مبلغ مالي قيمته 12 مليون سنتيم من أحد المتهمين، والذي اتفق معه سابقا على بيعه دراجة نارية، رفض إرجاعها له لاحقا بعد حصوله على المبلغ.

الوقائع التي عالجتها، الثلاثاء، المحكمة، انطلقت من مناوشات بين المتهم والضحية، من أجل استرجاع المبلغ، غير أن المتهم غادر المكان بعد تدخل المتواجدين بالحي لفك النزاع، وعاد بعد نحو 10 دقائق رفقة 8 أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف، حيث انهالوا ضربا على الضحية ومزقوا جسده، إذ أصيب بطعنات وكسور خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى زميرلي، وأثبت تقرير الخبرة الطبية أن الضحية خضع لـ 90 "غرزة"، والتي بموجبها قدم شكوى لدى المصالح الأمنية، التي توصلت بعد سماع أقواله إلى الفاعلين، وصدر أمر بالقبض بعد فرارهم.