توفي طفل، عمره 3 سنوات بأدرار، الإثنين، بعدما تعرض للنهش من طرف كلاب ضالة، بحي تليلان في عاصمة الولاية، قرب مسكن الضحية، الذي كانت عائلته قد بلغت عن اختفائه في حدود الساعة الرابعة والنصف زوالا.
وبوشرت حملة بحث عنه من طرف الأمن وعائلته، إلى غاية التاسعة والنصف مساء، حين عُثر على الطفل، واسمه خالد، وقد تعرضت جثته للنهش، بعدما مزقتها الكلاب. وقدم إلى المكان وكيل الجمهورية وطبيب عاينا الجثة، قبل نقلها للمستشفى.
وفي وقت تخاف فيه العائلات بمختلف الولايات على صغارها من لعبة "الحوت الأزرق"، نجد العائلات الأدرارية، مسكونة بهاجس الكلاب الضالة، التي باتت تفرض حظرا للتجوال وتهدد الصغار والكبار على حد سواء، في ظل سلبية السلطات التي تكتفي بموقف المتفرج، رغم الحوادث الخطيرة اليت سبق تسجيلها، والشكاوى التي تتهاطل عليها بالجملة.
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الرأي
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كلاب ضالة تقتل طفلا بأدرار
رمضان معلم
توفي طفل، عمره 3 سنوات بأدرار، الإثنين، بعدما تعرض للنهش من طرف كلاب ضالة، بحي تليلان في عاصمة الولاية، قرب مسكن الضحية، الذي كانت عائلته قد بلغت عن اختفائه في حدود الساعة الرابعة والنصف زوالا.
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وبوشرت حملة بحث عنه من طرف الأمن وعائلته، إلى غاية التاسعة والنصف مساء، حين عُثر على الطفل، واسمه خالد، وقد تعرضت جثته للنهش، بعدما مزقتها الكلاب. وقدم إلى المكان وكيل الجمهورية وطبيب عاينا الجثة، قبل نقلها للمستشفى.
وفي وقت تخاف فيه العائلات بمختلف الولايات على صغارها من لعبة "الحوت الأزرق"، نجد العائلات الأدرارية، مسكونة بهاجس الكلاب الضالة، التي باتت تفرض حظرا للتجوال وتهدد الصغار والكبار على حد سواء، في ظل سلبية السلطات التي تكتفي بموقف المتفرج، رغم الحوادث الخطيرة اليت سبق تسجيلها، والشكاوى التي تتهاطل عليها بالجملة.