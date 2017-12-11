بسبب تشبع الخط وقلة المردودية 60 حافلة بين خط باب الوادي والزغارة تنشط بالتناوب

طرح الناقلون الخواص الناشطون على مستوى الخط الرابط بين باب الوادي والزغارة بأعالي العاصمة، قضية الخط المتشبع الذي حال دون ارتقاء نشاطهم ما دفعهم إلى تقليص عدد الرحلات والاكتفاء بالعمل عن طريق التناوب يوما بيوم، لفائدة 60 حافلة تبقى عاجزة عن إضفاء المردودية على مداخيلها بسبب هذا الاكتظاظ في الخط وما سيحمله تطبيق قرار رفع أسعار الوقود من تداعيات أخرى قد تعصف بنشاطهم.

مشكل تشبع خطوط النقل الذي لا يزال يطرح بحدة لدى الناقلين ونقاباتهم، جاء حسب شكاويهم نتيجة لغياب دراسات دقيقة حول النشاط، حيث تعمد مديريات النقل على مستوى التراب الوطني إلى منح رخص استغلال الخطوط بغية امتصاص الطلب من دون مراعاة للعواقب الناجمة عن ذلك، ما يدفع بالناشطين على مستوى بعض الخطوط إلى العمل بالتناوب يوما بيوم خاصة بتلك التي تعرف تشبعا.

وقال في هذا الصدد رئيس منظمة الناقلين الجزائريين حسين بورابة في تصريح لـ"الشروق"، إن ارتفاع أسعار الوقود تبعا لما أقره قانون المالية الجديد الذي سيدخل حيز الخدمة مستهل السنة الجديدة سيكون له عواقب وخيمة على الناقلين خاصة منهم النقل الحضري في ظل غياب خطة ودراسة معمقة تعتني بالقطاع، معطيا مثالا عن خط باب الوادي والزغارة على سبيل المثال لا الحصر يضم لوحده 60 حافلة تنشط بالخط، ما أدى بهذا التشبع إلى إحداث خلل في التوقيت والنشاط، أجبر الناقلين أصحاب الحافلات على العمل بالتناوب يوما بيوم.

واعتبر بورابة النقل الحضري الأكثر تضررا في المردودية نظير تنقلاته اليومية وما ينتج عن ذلك من مداومة الصيانة، استهلاك الوقود بشكل مضاعف مقارنة بالنقل ما بين الولايات، بالإضافة إلى المستحقات الشهرية للمحطات وقابضي الحافلات، كلها مشاكل متداخلة تتطلب من الجهات الوصية إعادة النظر في مخطط النقل.