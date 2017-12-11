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سفير كوريا الشمالية بالجزائر يؤكد:
لم ولن نعترف بدولة الاحتلال الاسرائيلي تحت أي طائل
أكد سفير كوريا الشمالية بالجزائر، تشوي هيوك تشول، أن الكيان الصهيوني عرض على بلاده إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة عاصمتها القدس، وكذا قطع العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول العربية، مقابل مساعدتها في برنامجها النووي ورفع الحصار الاقتصادي عنها.
وكشف السفير في تصريح لجريدة "الإخبارية" أن بلاده رفضت منذ حوالي ثلاثين سنة، كل المساومات الصهيونية التي عرضت عليها، قائلا "لم ولن نعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي تحت أي طائل"، كما أكد "أن الصهيونية سرطان ينتشر في الشرق الأوسط، ولا علاج له إلا الاستئصال"، نافيا أن تكون لبلاده أي قنوات اتصال أو مفاوضات مع الصهاينة.
هذا وأشار تشوي هيوك تشول لدور اللوبي الصهيوني في التأثير على صناع القرار الأمريكيين الذين يقودون حملة الحصار ضد بلاده، منددا بالازدواجية الأمريكية التي تتغاضى حسبه عن الترسانة النووية الإسرائيلية وترعاها، وعلى العكس من ذلك تمارس ضغوطا على كوريا الشمالية التي تمتلك قوة الردع النووي وتعمل على تطويرها للدفاع عن نفسها وليس للهجوم أو للاعتداء على أي بلد.
وعن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتمثلة في توجيه ضربات عسكرية لكوريا الشمالية، أكد السفير أن أمريكا لا يمكنها فعل ذلك فهي تعلم أن بيونغ يانغ دولة نووية وتمتلك القدرة للرد عليها. مؤكدا أن "اعتداءات أمريكا نفذت فقط على الدول الضعيفة التي لا تمتلك السلاح النووي كالعراق وأفغانستان..".
كاره2017/12/20 على 16:161
بفعل الزعيم كوري الشمالي Kim jung un :أنا لا أفهم المسلمين والعرب, دولة تستعمر مكانهم المقدس وأنها تدين فقط , لو قام أحد بالإعتداء أو لمس أماكننا المقدسة قد يتلقى بالفعل الصواريخ من بلادنا في نفس اللحظة , وأنا لا أسمع بدولة إسمها إسرائيل ولن أعترف بها فهي دولة إرهاب واحتلال .
والاعراب والعمائم البيضاء بالاصفار اكتفت بتنديد شفهي بعدما قاموا كلهم في تمثيلية بعويل وخطابات الخرطي في المسرحية نظمها لنا اردوخان فهم شفهيا اسود وعسكريا ارانب ترقض وراء الكلبة لابنة الرئيس الامريكي Ivaka trump التي سحرتهم