تستمر معاناة قرى بلدية ميزرانة التابعة لدائرة تيقزيرت شمال تيزي وزو، مع أزمة الماء الشروب التي تصنع يومياتهم طيلة فصول السنة، وتبقى الينابيع الطبيعية الوجهة الحتمية لجفاف الحنفيات في غالب الأحيان.
الأزمة التي أثقلت كاهل العائلات، ليست وليدة اليوم حيث تعاني هذه المنطقة من نقص المياه الصالحة للشرب منذ سنوات، إلا أن مشاريع تدعيم شبكة الماء الشروب أو تجديدها، بقيت حبرا على ورق والمعاناة قائمة صيفا وشتاء.
رغم وفرة مياه الينابيع شتاء عكس الصيف، إلا أن صعوبة نقلها في ظروف صعبة بسبب الأوحال والأمطار وكذا البرد، أصبحت تتعب المواطنين، حيث طالبوا السلطات بالنظر في أمرهم قريبا وربطهم انطلاقا من سد تاقسبت أو تجديد الشبكة الحالية التي اهترأت بشكل يجعلها تسرب في العراء أكثر مما توصله إلى الحنفيات.
من جهة أخرى، بقي مشروع ربط قرى ميزرانة المتناثرة بين الجبال، بالغاز الطبيعي بعيدا عن مرحلة الاستغلال، إذ لم تربط سوى بعض السكنات وسط البلدية وتعثر المشروع في بقية القرى، وهو ما أثار حفيظة هؤلاء، الذين تصنع معاناة جلب المياه وغاز البوتان يومياتهم الشتوية، ناهيك عن اهتراء الطرقات وتحوّلها إلى برك لتجمّع مياه الأمطار.
جدير بالذكر أن ميزرانة التي ارتبط اسمها طويلا بالاضطرابات الامنية وتواجد الجماعات الإرهابية، تعتبر ضمن المناطق السياحية الرائعة بمنطقة القبائل، ورغم استعادتها للأمن والاستقرار إلا أن كبح عجلة التنمية على مستواها لا يزال قائما.
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الرأي
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بالإضافة إلى تعثر مشروع ربطها بالغاز الطبيعي
قرى ميزرانة بتيزي وزو تعاني العطش في عز الشتاء
رانية. م
تستمر معاناة قرى بلدية ميزرانة التابعة لدائرة تيقزيرت شمال تيزي وزو، مع أزمة الماء الشروب التي تصنع يومياتهم طيلة فصول السنة، وتبقى الينابيع الطبيعية الوجهة الحتمية لجفاف الحنفيات في غالب الأحيان.
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قرى ميزرانة بتيزي وزو تعاني العطش في عز الشتاء
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الأزمة التي أثقلت كاهل العائلات، ليست وليدة اليوم حيث تعاني هذه المنطقة من نقص المياه الصالحة للشرب منذ سنوات، إلا أن مشاريع تدعيم شبكة الماء الشروب أو تجديدها، بقيت حبرا على ورق والمعاناة قائمة صيفا وشتاء.
رغم وفرة مياه الينابيع شتاء عكس الصيف، إلا أن صعوبة نقلها في ظروف صعبة بسبب الأوحال والأمطار وكذا البرد، أصبحت تتعب المواطنين، حيث طالبوا السلطات بالنظر في أمرهم قريبا وربطهم انطلاقا من سد تاقسبت أو تجديد الشبكة الحالية التي اهترأت بشكل يجعلها تسرب في العراء أكثر مما توصله إلى الحنفيات.
من جهة أخرى، بقي مشروع ربط قرى ميزرانة المتناثرة بين الجبال، بالغاز الطبيعي بعيدا عن مرحلة الاستغلال، إذ لم تربط سوى بعض السكنات وسط البلدية وتعثر المشروع في بقية القرى، وهو ما أثار حفيظة هؤلاء، الذين تصنع معاناة جلب المياه وغاز البوتان يومياتهم الشتوية، ناهيك عن اهتراء الطرقات وتحوّلها إلى برك لتجمّع مياه الأمطار.
جدير بالذكر أن ميزرانة التي ارتبط اسمها طويلا بالاضطرابات الامنية وتواجد الجماعات الإرهابية، تعتبر ضمن المناطق السياحية الرائعة بمنطقة القبائل، ورغم استعادتها للأمن والاستقرار إلا أن كبح عجلة التنمية على مستواها لا يزال قائما.