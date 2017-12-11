وقعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، الأربعاء، عقوبة غير نافذة لمدة ثلاث سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية في حق سيدة أربعينية متهمة بمحاولة اختطاف طفل حديث الولادة من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، حتى تتجنب تعرضها للطلاق الذي طالما تهددها من قبل زوجها بتحريض من والدته، كونها لم تتمكن من الإنجاب حيث أطلعها المختصون أنها ولدت من دون رحم.
المتهمة التي مثلت، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات بعد عودة الملف لقبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض، قررت إيهام زوجها وعائلتها عدة مرات بأنها حامل بعد اكتشاف استحالة انجابها، قبل تنفيذ خطة اختطاف الطفل عن طريق الاستعانة بوسادة وضعتها في الأشهر الأخيرة إلى جانب التظاهر، إصابتها بأعراض الحمل حتى تتمكن من خداعهم، ثم تخبرهم بمجرد دخولها إلى المستشفى أنها وضعت ذكرا وتوفي فور ولادته، غير أنها في آخر مرة أّلح عليها زوجها من اجل مرافقتها للمستشفى وورؤية طفله، وهي تعد حيلة للتخلص من الموقف الذي تعرضت له، حيث حاولت الادعاء أنها نسيت الغرفة التي يتواجد فيها، وبقيت تتجول في أروقة المستشفى، إلى غاية اكتشاف أمرها من قبل مصالح الإدارة التي اطلعت على السجلات بحثا عن اسم مولودها المزيف.
ولم يعثر عليه في قائمة المواليد الجدد، لتقوم المتهمة بتدارك الأمر وتطلب منهم اطلاع زوجها أن الأمر الذي أثار الشكوك حولها وجعل مصالح المستشفى تقيد شكوى لدى عناصر الأمن وتحويلها للمحاكمة، حيث أنكرت المتهمة نيتها في الخطف، غير أنها اعترفت بخداعها لزوجها وعائلتها معبرة عن ندمها الشديد.
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الرأي
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هكذا خططت سيدة لإختطاف رضيع من "مصطفى باشا" لتفادي الطلاق!
مريم. ز
وقعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، الأربعاء، عقوبة غير نافذة لمدة ثلاث سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية في حق سيدة أربعينية متهمة بمحاولة اختطاف طفل حديث الولادة من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، حتى تتجنب تعرضها للطلاق الذي طالما تهددها من قبل زوجها بتحريض من والدته، كونها لم تتمكن من الإنجاب حيث أطلعها المختصون أنها ولدت من دون رحم.
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المتهمة التي مثلت، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات بعد عودة الملف لقبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض، قررت إيهام زوجها وعائلتها عدة مرات بأنها حامل بعد اكتشاف استحالة انجابها، قبل تنفيذ خطة اختطاف الطفل عن طريق الاستعانة بوسادة وضعتها في الأشهر الأخيرة إلى جانب التظاهر، إصابتها بأعراض الحمل حتى تتمكن من خداعهم، ثم تخبرهم بمجرد دخولها إلى المستشفى أنها وضعت ذكرا وتوفي فور ولادته، غير أنها في آخر مرة أّلح عليها زوجها من اجل مرافقتها للمستشفى وورؤية طفله، وهي تعد حيلة للتخلص من الموقف الذي تعرضت له، حيث حاولت الادعاء أنها نسيت الغرفة التي يتواجد فيها، وبقيت تتجول في أروقة المستشفى، إلى غاية اكتشاف أمرها من قبل مصالح الإدارة التي اطلعت على السجلات بحثا عن اسم مولودها المزيف.
ولم يعثر عليه في قائمة المواليد الجدد، لتقوم المتهمة بتدارك الأمر وتطلب منهم اطلاع زوجها أن الأمر الذي أثار الشكوك حولها وجعل مصالح المستشفى تقيد شكوى لدى عناصر الأمن وتحويلها للمحاكمة، حيث أنكرت المتهمة نيتها في الخطف، غير أنها اعترفت بخداعها لزوجها وعائلتها معبرة عن ندمها الشديد.