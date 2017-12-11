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مغتربة تحتال على متقاعد وتسلبه 600 مليون
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الأربعاء، الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج غيابيا ضد مغتربة بتهمة النصب والاحتيال، فيما تم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد المتورطة بالمشاركة في النصب، حيث راح ضحيتهما تاجر في العقد السادس من العمر كان يشغل منصب عون صيانة بمؤسسة عمومية.
وصرح المعني خلال المحاكمة أن ملابسات القضية بدأت عندما أخبرته شقيقته أنها تعرفت على مغتربة تحوّل العملة الوطنية إلى العملة الصعبة "الأورو" بمبالغ معقولة. فسلم لها مبلغ 600 مليون سنتيم على دفعتين، غير أنها لاذت بالفرار ولم تمنح له ما يقابله بالأورو. موضحا أن أول تعامل معها كان لصرف مبلغ 1000 أورو، بعدها طلبت منه سلفة قدرها 300 مليون سنتيم لترميم منزلها واعدة إياه بمنحه الدين في غضون أسبوع بالعملة الصعبة، أي ما يعادل 20 ألف أورو.
محمد2017/12/20 على 21:021
القانون لا يحمي المغفلين الا في الجزائر