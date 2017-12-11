أجلت محكمة سيدي امحمد قسم جنح، الأربعاء، النظر في قضية إغراق العاصمة بـ5 آلاف كبسولة "فياقرا" إلى 10 جانفي المقبل حضور دفاع أحد المتهمين الذي بلغ عددهم 7 في العقد الرابع والسابع من العمر من بينهم وكيل عبور، مصرح جمركي، المستورد ومالك السجل التجاري وغيرهم وجميعهم متواجدون تحت الرقابة القضائية، الذين وجهت لهم جنح الغش في المواد الطبية، استيراد مواد صيدلانية دون رخصة، تقليد علامة تجارية والتصريح الكاذب.
حيث تأسس كل من وزارة الصحة ومديرية الجمارك إلى جانب ممثلين لماركات عالمية خاصة بمواد التجميل منها "شانال" و"الفياماشا" و"لكوست" وغيرها، أطرافا مدنية.
وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما استورد تاجر من ولاية المدية حاوية عبر ميناء الجزائر على أنها بن، وبعد عملية تفتيشها وإجراء خبرة على محتوياتها تبين أنها كبسولات "فياغرا" التي تندرج ضمن المنشطات الجنسية بالإضافة إلى 3 حاويات تحتوي على مجموعة من مواد التجميل المقلدة، حيث أثبتت التحريات أن المتهمين كانوا بصدد بيعها بطريقة غير قانونية.
وخلال التحقيقات، أكد ممثل وزارة الصحة أن كبسولات "الفياغرا" جد خطيرة إذا ما تم تناولها دون وصفة طبية، ناهيك عن مواد التجميل المقلدة التي قد تسبب أمراضا جلدية تصل إلى السرطان لمستعمليها. ومواصلة للتحريات تبين أن المستورد استعمل سجلا تجاريا خاصا بقريبه البطال واعدا إياه منحه راتبا شهريا.
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محاولة إغراق العاصمة بـ5 آلاف كبسولة "فياغرا"!
حورية. ب
أجلت محكمة سيدي امحمد قسم جنح، الأربعاء، النظر في قضية إغراق العاصمة بـ5 آلاف كبسولة "فياقرا" إلى 10 جانفي المقبل حضور دفاع أحد المتهمين الذي بلغ عددهم 7 في العقد الرابع والسابع من العمر من بينهم وكيل عبور، مصرح جمركي، المستورد ومالك السجل التجاري وغيرهم وجميعهم متواجدون تحت الرقابة القضائية، الذين وجهت لهم جنح الغش في المواد الطبية، استيراد مواد صيدلانية دون رخصة، تقليد علامة تجارية والتصريح الكاذب.
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حيث تأسس كل من وزارة الصحة ومديرية الجمارك إلى جانب ممثلين لماركات عالمية خاصة بمواد التجميل منها "شانال" و"الفياماشا" و"لكوست" وغيرها، أطرافا مدنية.
وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما استورد تاجر من ولاية المدية حاوية عبر ميناء الجزائر على أنها بن، وبعد عملية تفتيشها وإجراء خبرة على محتوياتها تبين أنها كبسولات "فياغرا" التي تندرج ضمن المنشطات الجنسية بالإضافة إلى 3 حاويات تحتوي على مجموعة من مواد التجميل المقلدة، حيث أثبتت التحريات أن المتهمين كانوا بصدد بيعها بطريقة غير قانونية.
وخلال التحقيقات، أكد ممثل وزارة الصحة أن كبسولات "الفياغرا" جد خطيرة إذا ما تم تناولها دون وصفة طبية، ناهيك عن مواد التجميل المقلدة التي قد تسبب أمراضا جلدية تصل إلى السرطان لمستعمليها. ومواصلة للتحريات تبين أن المستورد استعمل سجلا تجاريا خاصا بقريبه البطال واعدا إياه منحه راتبا شهريا.