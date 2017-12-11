بوتفليقة يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية أكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية "سيتجدد ويزداد في المستقبل" في مختلف الميادين.

و صرح للصحافة أن التعاون بين البلدين "سوف يتجدد ويزداد في المستقبل بفضل اللقاءات التي تمت مع مختلف المسؤولين الجزائريين".

وقال ان اللقاء كان فرصة أيضا لاطلاع الرئيس بوتفليقة على الوضع في السعودية الذي هو "على أحسن حال" إضافة إلى المشاكل التي تعرفها بلدان الجوار مشيدا بهذا الخصوص ب"حكمة خادم الحرمين الشريفين التي جنبت المملكة الكثير".

وأضاف أنه نقل للرئيس بوتفليقة "تحيات خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد" والنتائج التي تمخضت عنها زيارته للجزائر.

وقال المسؤول السعودي أن الرئيس بوتفليقة حمله "تحياته الى خادم الحرمين الشريفين والى سمو ولي العهد" كما "اطمأن على الأوضاع في المنطقة وفي المملكة السعودية بشكل خاص".

وحضر لقاء الرئيس بوتفليقة بالمسؤول السعودي رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح, الوزير الاول أحمد أويحيى ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وكان رئيس مجلس الشورى السعودي قد شرع منذ الاثنين الماضي في زيارة الى الجزائر تدوم أربعة أيام بدعوة من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.