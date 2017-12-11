آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أردوغان يهاجم بن زايد: أين كان جدك عندما كان جدي يدافع عن المدينة المنورة؟
-
رخص الإستيراد.. أحد رموز التقشف يسقط
-
عهد التميمى تصفع ضابطا وجنديا إسرائيليا على وجهيهما
-
المرأة العارية.. تمثال أم هوية!
-
ربع مليون عامل مغربي متواجد في الجزائر!
-
رسالة مؤثرة تركتها "خولة" قبل أن تنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق!
-
هل يمكن أن تنهزم أمة فيها أمثال الشهيدين أحمد ياسين وإبراهيم أبو ثريا؟
-
فلسطينية تضرب مجندة إسرائيلية اعتدت على فتاة صغيرة بالقدس
-
هل ستجد توصيات ندوة كرة القدم طريقا للتجسيد؟
-
امرأة تنجو بأعجوبة بعد فشلها مرتين في الانتحار
بوتفليقة يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.
وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية أكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية "سيتجدد ويزداد في المستقبل" في مختلف الميادين.
و صرح للصحافة أن التعاون بين البلدين "سوف يتجدد ويزداد في المستقبل بفضل اللقاءات التي تمت مع مختلف المسؤولين الجزائريين".
وقال ان اللقاء كان فرصة أيضا لاطلاع الرئيس بوتفليقة على الوضع في السعودية الذي هو "على أحسن حال" إضافة إلى المشاكل التي تعرفها بلدان الجوار مشيدا بهذا الخصوص ب"حكمة خادم الحرمين الشريفين التي جنبت المملكة الكثير".
وأضاف أنه نقل للرئيس بوتفليقة "تحيات خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد" والنتائج التي تمخضت عنها زيارته للجزائر.
وقال المسؤول السعودي أن الرئيس بوتفليقة حمله "تحياته الى خادم الحرمين الشريفين والى سمو ولي العهد" كما "اطمأن على الأوضاع في المنطقة وفي المملكة السعودية بشكل خاص".
وحضر لقاء الرئيس بوتفليقة بالمسؤول السعودي رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح, الوزير الاول أحمد أويحيى ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
وكان رئيس مجلس الشورى السعودي قد شرع منذ الاثنين الماضي في زيارة الى الجزائر تدوم أربعة أيام بدعوة من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
المجاهد عبد الحق - لا تمثلونا2017/12/20 على 22:091
رحم الله بومدين الذي كان يخافه الأعراب الأذناب لأمريكا والكيان الصهيوني... انقلب الحال فصرنا نعتذر للأعراب الأذناب عن ذنب لم يقترفه شبابنا وإنما هي حقيقة صدحوا بها حفظهم الله.