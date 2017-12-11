سيشارك بـ"مؤجل إلى حين".. مراد خان لـ"الشروق": نأمل العودة بجائزة أحسن عرض من مهرجان الدار البيضاء!!

بعد الخروج المُبكر لفيلم "الطريق إلى اسطنبول" من ترشيحات مسابقة "الأوسكار"، والذي شارك فيه بأحد الأدوار، طار المُمثل مراد خان إلى مدينة الدار البيضاء المغربية للمشاركة بمسرحيته "مؤجل إلى حين" ضمن الدورة الثانية لمهرجان"ليساسفة" الدولي للمسرح، والمنعقدة ما بين أيام 19 و23 ديسمبر الجاري.

وفي تصريح لمراد خان من الدار البيضاء خصّ به "الشروق " قال نجم مقالب الكاميرا الخفية إنه يأمل وفريق المسرحية أن يمثل الجزائر أحسن تمثيل ضمن فعاليات المهرجان المذكور، ويعود بجائزة من المغرب. مضيفا: "مسرحية "مؤجل إلى حين" هي من إخراجي وتمثيلي رفقة كل من زكي خان ولينا بوذراع".

لافتا بأنه ينتظر على أحر من الجمر قدوم ممثلي المسرحية للمغرب لأجل عرضها، وذلك بعدما ضيّع فريق العمل الرحلة المبرمجة لهم!!.

وقبيل توجهه للمغرب للمشاركة بعرضه، نشر مراد خان صورة له قبل صعوده إلى الطائرة وأرفقها بتعليق: "إلى مهرجان ليساسفة بالدار البيضاء.. إن شاء الله العودة بجائزة لم لا.. دعواتكم شكرا".

وتنظم مهرجان"ليساسفة" جمعية تطلق على نفسها اسم "جمعية الصداقة للتنمية والرياضة"، وقد تم برمجة العديد من العروض العربية منها والإفريقية والأجنبية لتعزيز مكانة الفن الرابع (المسرح) لدى جيل الشباب الصاعد.

وبالموازاة مع العروض المسرحية المبرمجة سيستفيد الأطفال من ورشات تثقيفية وترفيهية، كما سيكون الفن التشكيلي حاضرا من خلال عرض مبرمج في إطار هذه الدورة. وتقديرا لمكانة الفنانة المغربية المعروفة خديجة عدلي سيتم تكريمها لتشجيع الجيل الصاعد على العمل الفني الجاد والإبداع البنّاء.