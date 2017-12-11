سكان "مزيرعة" طالبوا بتحسين الخدمات الصحية إصابة سبعة مواطنين ودركي في احتجاجات ببسكرة

أخذت الحركة الاحتجاجية لعشرات المواطنين المطالبين بتحسين الخدمات الصحية وترقيتها على مستوى العيادة متعددة الخدمات بمزيرعة بولاية بسكرة، الثلاثاء، منحى تصاعديا وتطورت حالة الاحتقان السائدة إلى أحداث عنف وشغب وصدامات بين المحتجين وعناصر الدرك الوطني، الذين تدخلوا لفتح الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين بلديتي مزيرعة وزريبة الوادي، بالقوة، بعد إصرار المحتجين على مواصلة غلقهم الطريق لساعات طويلة بالحجارة وإضرام النار في العجلات المطاطية.

وكانت عملية فتح الطريق باستعمال القوة العمومية قد أثارت سخط المحتجين الذين حولوا غضبهم تجاه مركز الدرك الوطني بالبلدية وهاجمه المحتجون بوابل من الحجارة، ما تسبب في إصابة دركي بجروح استدعت تحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سيدي عقبة ثم نحو مستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية، وأفادت مصادرنا بأن 6 محتجين أصيبوا في تلك الأحداث.

وقد قامت وحدات الدرك الوطني بملاحقة المتسببين في أحداث الشغب وأوقفت ما لا يقل عن 16 شخصا، قبل إخماد لهيب الاحتجاجات وفرض الهدوء عبر أرجاء وسط المدينة.