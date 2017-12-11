استياء وسط المسافرين وإدارة الشركة تتأسف وتعتذر إضراب مفاجئ يتسبب في اضطراب حركة القطارات بالعاصمة

أقدم رؤساء ومراقبو القطارات، الأربعاء، على تنظيم وقفة احتجاجية والتوقف عن العمل طيلة الفترة الصباحية التي رافقها تذبذب في رحلات القطار عبر العديد من الخطوط، تنديدا بأوضاعهم التي لم يطرأ عليها أي تغيير بشأن مطالبهم المهنية المرفوعة منذ مدة.

إضراب عمال المصالح المذكورة التي لم يسبقها أي إشعار، أحدث تذبذبا في الرحلات بوجهات مختلفة، خاصة منها رحلات الضواحي، ما أدى إلى استياء المسافرين الذين وجدوا أنفسهم معلقين بالمحطات في انتظار إشارة عودة الرحلات، في حين اجبر بعضهم على تغيير الوجهة نحو الحافلات وسيارات الأجرة للالتحاق بوجهاتهم قبل أن يعلق المضربون احتجاجهم والعودة بعد الظهيرة إلى العمل مجددا.

وقال في هذا الصدد ممثل عن نقابة عمال القطارات، بلمان في تصريح لـ"الشروق"، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كنتيجة حتمية لعدم تحرك الإدارة التي لم تتخذ –حسبه - أي خطوة للرد على مطالب العمال القديمة، حيث تكتفي الإدارة في كل مرة بتقديم وعود لا تقابلها أي استجابة تذكر.

من جهتها، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قالت في بيان لها، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنها تفاجأت بحدوث محاولة إضراب غير متوقعة لبعض أعوان مرافقة القطارات، تسبب حسبها في بعض التذبذبات في حركة سير القطارات بالعاصمة.

وأعربت الشركة عن أسفها لمثل هذه الأعمال "البعيدة عن ايّ اعتبار لزبائنها الذين يتعرضون في كلّ مرة لتعطيل أشغالهم بسبب هذه التصرفات غير المهنية".