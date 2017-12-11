كشف قيلان عبد الرزاق الرئيس المدير العام لمؤسسة نقل المسافرين وسط ، الأربعاء، عن بداية اقتناء حافلات رباعية الدفع من نوع مرسيدس بمواصفات عالمية ومربوطة بنظام التحكم عن بعد، إلى جانب الخدمات من حمام والربط بشبكة الأنترنت مع كل المتعاملين.
وذكر قيلان في تصريحات لـ"الشروق"، بأن هذه الحافلات الهدف منها فك العزلة عن ولايات الجنوب، حيث ستدخل الحافلة الأولى مجال التجريب لمدة ثلاثة أشهر بغرض إجراء التعديلات والتحسينات عليها قبل تعميمها على كل ولايات الجنوب، وخاصة خط الأبيض سيد الشيخ–أدرار.
مدير مؤسسة نقل المسافرين، الذي شارك في قافلة الأيام المفتوحة على المناطق السياحية بولاية البيض رفقة أكثر من 24 وكالة سياحية ورجال أعمال، أوضح بأنّ تجربة حافلات "سمارت" المنتشرة عبر عدة خطوط في كامل التراب الوطني، والمقدرة بـ47 حافلة مزودة بنظام "الجيو لوكاليز" لتحديد مكان تواجد الحافلة وسائقها والسرعة التي تسير بها. وتجرى اتصالات حثيثة لتعميم الربط بالأنترنت عبر "الويفي" مع كل المتعاملين، وكذلك خدمات الحمام وتوفير الأكل والمشروبات داخل الحافلة، وطالب سكان الأبيض سيد الشيخ في البيّض بتمكينهم من حافلة "سمارت"، في انتظار موافقة مصالح الولاية على إنشاء محطة لمؤسسة نقل المسافرين.
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حافلات رباعية الدفع بمواصفات عالمية لفك العزلة عن ولايات الجنوب
محمد الأمين
كشف قيلان عبد الرزاق الرئيس المدير العام لمؤسسة نقل المسافرين وسط ، الأربعاء، عن بداية اقتناء حافلات رباعية الدفع من نوع مرسيدس بمواصفات عالمية ومربوطة بنظام التحكم عن بعد، إلى جانب الخدمات من حمام والربط بشبكة الأنترنت مع كل المتعاملين.
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وذكر قيلان في تصريحات لـ"الشروق"، بأن هذه الحافلات الهدف منها فك العزلة عن ولايات الجنوب، حيث ستدخل الحافلة الأولى مجال التجريب لمدة ثلاثة أشهر بغرض إجراء التعديلات والتحسينات عليها قبل تعميمها على كل ولايات الجنوب، وخاصة خط الأبيض سيد الشيخ–أدرار.
مدير مؤسسة نقل المسافرين، الذي شارك في قافلة الأيام المفتوحة على المناطق السياحية بولاية البيض رفقة أكثر من 24 وكالة سياحية ورجال أعمال، أوضح بأنّ تجربة حافلات "سمارت" المنتشرة عبر عدة خطوط في كامل التراب الوطني، والمقدرة بـ47 حافلة مزودة بنظام "الجيو لوكاليز" لتحديد مكان تواجد الحافلة وسائقها والسرعة التي تسير بها. وتجرى اتصالات حثيثة لتعميم الربط بالأنترنت عبر "الويفي" مع كل المتعاملين، وكذلك خدمات الحمام وتوفير الأكل والمشروبات داخل الحافلة، وطالب سكان الأبيض سيد الشيخ في البيّض بتمكينهم من حافلة "سمارت"، في انتظار موافقة مصالح الولاية على إنشاء محطة لمؤسسة نقل المسافرين.