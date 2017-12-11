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الأمر يقتصر على الصغيرة والمتوسطة
أويحيى يعلن عن فتح رأس مال المؤسسات العمومية
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية، وذلك في إطار تشجيع الشراكة مع المؤسسات الخاصة.
وقال أويحيى في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، السبت:"سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به". مؤكدا أن "الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة".
وشدد الوزير الأول على "أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها".
وأضاف قائلا:"ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي".
02017/12/23 على 12:521
وهكذا تتحول المؤسسات العمومية(أملاك الشعب) الى ممتلكات خاصة للشكاير في منظمة الشكاريست التي يرأسها كبيرهم حداد...ضاعت املاك الشعب..في انتظار طرد الشعب ونفيه الى خارج الحدود
مجبر على التعليق - بعد قراءة الخبر2017/12/23 على 13:392
لا مفر من إشراك القطاع الخاص فقط الصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية
الوحداني - الجزا ئر2017/12/23 على 14:353
ستتحول هته المؤسسات الناجحة الى خردة و من ثم يقوم بشرائها صاحب الشكارة باسم الإفلاس.
tarek lahcene - algérie2017/12/23 على 15:044
الصرامة.استقلالية القضاء.المتابعة