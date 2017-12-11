أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، وفاة فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة، الأحد الماضي، كما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال القدرة، إن "شريف العبد شلاش (28 عاماً) من جباليا توفي صباح اليوم (السبت)"، مشيراً إلى أنه "أصيب الأحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة".
وكان استشهد فلسطينيان، الجمعة، برصاص جنود الاحتلال في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال.
وبذلك يرتفع إلى 11 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.
وسقط تسعة من هؤلاء الشهداء في مواجهات مع قوات الاحتلال واثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
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في مواجهات سابقة مع جيش الاحتلال
استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوع
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، وفاة فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة، الأحد الماضي، كما نقلت وكالة فرانس برس.
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وقال القدرة، إن "شريف العبد شلاش (28 عاماً) من جباليا توفي صباح اليوم (السبت)"، مشيراً إلى أنه "أصيب الأحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة".
وكان استشهد فلسطينيان، الجمعة، برصاص جنود الاحتلال في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال.
وبذلك يرتفع إلى 11 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.
وسقط تسعة من هؤلاء الشهداء في مواجهات مع قوات الاحتلال واثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.