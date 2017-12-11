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أويحي يكشف:
سوناطراك منحت صفقات بـ400 مليون دولار لجزائريين
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن حكومته أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء. مؤكدا أن هذا الإجراء ترتب عنه قيام مؤسسة سوناطراك بمنح صفقات بقيمة 400 مليون دولار إلى مؤسسات جزائرية، وهي التي كانت موجهة لمناقصات دولية.
وأعلن أويحي، خلال اجتماع الثلاثية حول الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، السبت، "أن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة". مشيرا إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.
وأضاف:"تلكم هي بعض الأمثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد و كذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها".
وكان الوزير الأول قد طلب شهر سبتمبر الماضي من الوزراء و الولاة و كذا من مسيري المجموعات الصناعية، السهر في إطار الطلبات العمومية، على تنفيذ المادة 83 من قانون الصفقات العمومية (الذي أصدر في سبتمبر 2015) و الذي يمنح للإنتاج المحلي الجزائري أفضلية قد تصل إلى 25 بالمائة على العروض المقدمة.
وتدخل هذه التعليمة لأويحي في إطار إرادة السلطات العمومية في تشجيع تطوير المؤسسات المحلية والعمومية والخاصة أو المختلطة. كما أنها تعزز جهود الحكومة الرامية إلى تقليص فاتورة استيراد السلع والخدمات.
مجبر على التعليق - بعد قراءة الخبر2017/12/23 على 13:361
الرجل يعي ما يقول و لا يتخذ الارتجالية وسيلة او شيء من هذا القبيل.......
كلمة أعجبتني قالها.. الغرب كله لم يستطع مجابهة الصين وحدها فما بالك بالجزائر عمرها 50 سنة يريدونا منا منافسة عمالقة العالم، حَبُ يقول بشوي برك و الدنيا مزالها بخير و الخير راه جاي ان شاء الله للجزائر لكن بسواعد أولادها و لا غيرهم... فقط الصبر و العمل !!
Abouhom - BBB2017/12/23 على 15:082
هكذا تُحلب سوناطاك من طرف المسؤولين الفاشلين والفاسدين.