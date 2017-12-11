حدث في وحدة سيدي إبراهيم بعنابة موظف بشركة نفطال يحاول حرق مكتب مديره

أقدم موظف بشركة نفطال في عنابة، على اقتحام مكتب مدير وحدة سيدي إبراهيم مهددا بحرقه باستخدام البنزين الذي كان يحمله معه لحظة الاقتحام، حسب ما رواه شهود عيان "للشروق".

وقال المصدر ذاته، أنّ الأمر يتعلق بموظف يعاني من ضغوط مهنية ونفسية صعبة، بسبب تجاهل مراسلاته المتعلقة بحقوقه للاستفادة من ترقية وظيفية ومشاكل أخرى، حيث أرسل الموظف العديد من المراسلات والشكاوى إلى رؤسائه في العمل للنظر في وضعيته، مع العلم أنّه يمتلك ملفا طبيا يوضح حالته على مستوى مصلحة الموظفين، إلا أنّه تم تجاهله ولم يلق أي رد، مما دفعه إلى التفكير في طريقة انتقامية تحمل طابعا إجراميا للفت انتباه المسؤولين، إذ اقتحم مكتب مدير وحدة سيدي إبراهيم "ط، سعيد" في حدود الساعة الثالثة زوالا يوما الخميس، وألقى عليه كمية من البنزين محاولا إشعال المكان لولا التدخل السريع للحاضرين الذين حالوا من دون إشعال النار، وسارعوا إلى تهدئة الموظف واحتوائه حسب تعليمات المسؤولين من العاصمة، حسب ما ذكره مصدر موثوق.

من جهة أخرى، تعذّر الاتصال بمدير وحدة سيدي إبراهيم لاستيضاح الأمر منه، ودوافع الموظف الذي قالت مصادرنا أنّه يعاني من التهميش، إلا أنّنا لم نتمكن من ذلك بسبب عطلة نهاية الأسبوع.