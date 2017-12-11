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الأمطار تتسبب في انزلاقات أرضية بوهران ومستغانم
تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها ولايات الغرب ،الخميس، في فيضانات على مستوى الطرقات وانزلاقات أرضية من بينها وهران ومستغانم والتي أبانت عيوب الإنجاز على مستوى الطرقات وعدم الاستعداد لأيّ كوارث طبيعية.
وتم بفعل تهاطل الأمطار التي عرفتها مختلف ولايات الغرب ،الخميس، تسجيل صعوبة في التنقل وازدحام مروري شديد على مستوى الطرقات الوطنية والولائية جراء الفيضانات التي غمرت الطرقات والانسداد على مستوى محاور الدوران جراء تجمع المياه، ومن بين أبرز الحالات المسجّلة بوهران انزلاق أرضي على مستوى الطريق الرئيسي بحيّ بوعمامة أو الحاسي غرب الولاية أين تحطمت أجزاء كبيرة من الطريق مما استدعى التدخل العاجل لغلق الطريق ومحاصرة موقع الحادث بالحواجز لمنع تضرّر المركبات.
وبولاية مستغانم تم تسجيل انزلاق أرضي كبير على مستوى حي السلام القريب من شاطئ سيدي مجدوب في حدود منتصف النهار، أين انهارت قطعة كبيرة من الطريق في انزلاق هائل بسبب انجراف التربة الرملية تحت الطريق المعبّد وتسبب ذلك في كسر ثلاث قنوات صرف صحي، وظهور حفرة عميقة بعمق حوالي 6 أمتار مما استدعى التدخل العاجل لمصالح الحماية المدنية ومصالح المياه، حيث تم إغلاق الطريق ومنع مرور المركبات إلى غاية إصلاح الطريق.
وتشير مثل هذه الحوادث في كلّ مرة إلى عدم احترام النوعية في الأشغال وعدم مطابقة الدراسات، حيث تتسبّب الأمطار في انزلاقات خطيرة قد تكون سببا في حوادث أخطر وضحايا.
Mohamed2017/12/23 على 14:331
ما عندناش الاخصائين Les Experts لدلك يجو يكلخونة ويأخد ملاير$$ ويعطو رشوة للمرتشي الجزائري *
ومكاش Un travail suivi. من طرق خبراء الدولة
دائما La faute تاع الدولة ولا وزير مختصص ولي مختصص يديرلو لجام
أويحي على بالنا وين راحت 1000 مليار$
Mohamed2017/12/23 على 14:362
المطر يسقط في اروبا H24 اسبوع كامل لا إنزلاق و لا قلث ولا شكيل تاعكم