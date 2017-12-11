بعد حرب كلامية بين البلدين تركيا تطلق اسم فخر الدين باشا على شارع يضم سفارة الإمارات

تعتزم بلدية العاصمة التركية أنقرة، تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية، وتسميته "شارع فخر الدين باشا"، تيمناً بالقائد العثماني الذي دافع عن المدينة المنورة بوجه القوات البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن رئيس البلدية مصطفى طونا، أصدر تعليمات بإجراء تحضيرات من أجل تغيير اسم "الشارع 613"، ليصبح "فخر الدين باشا".

ومن المقرر تغيير الاسم بموجب قرار يُتخذ في أول اجتماع ينعقد لمجلس بلدية أنقرة، ويتم عقب صدور القرار تعليق لوحة "شارع فخر الدين باشا" في الشارع.

ومؤخراً، أعاد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، نشر تغريدة على موقع تويتر ادّعى كاتبها خلالها ارتكاب فخر الدين باشا، جرائم ضدّ السكان المحليين.

وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، ودفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مخاطبة ناشر التغريدة بالقول: "حين كان جدنا فخر الدين باشا، يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

يشار أن "فخر الدين باشا" الذي لقبه الإنكليز بـ"نمر الصحراء التركي"، اشتُهِر بدفاعه عن المدينة المنورة جنباً إلى جنب مع سكانها المحليين، طوال سنتين وسبعة أشهر (ما بين 1916-1919) رغم إمكانياته المحدودة في مواجهة البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى.

ورغم الأوامر من إسطنبول، والضغط من الإنكليز حول مغادرة المدينة المنورة، رفض فخر الدين باشا، ترك مدينة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) واستمر في المقاومة، حتى اعتُقِل أسير حرب، وأُرسِل إلى مالطا لمدة ثلاث سنوات.

وبفضل جهود حكومة أنقرة جرى إطلاق سراحه عام 1921، ثم تعيينه لاحقاً سفيراً لتركيا لدى أفغانستان.