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عاد إلى رئاسة حمس وتمسك بخطه
مقري: رفضنا المشاركة في الحكومة لأنها لا تحقق التغيير
تمسك رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في كلمته بعد تسلمه رئاسة حمس بخطابه المعارض الراديكالي، مؤكدا أن رفض حزبه دخول الحكومة هو موقف وطني أقره المؤتمر الخامس للحزب، مشيرا "أن موقفي وطني يضع حمس في موقع الشرف".
تسلم، عبد الرزاق مقري، رسميا، السبت، رئاسة الحركة من رئيس حمس السابق عبد المجيد مناصرة، في إطار تطبيق مشروع الوحدة بين حمس وجبهة التغيير، حيث استغل رئيس حمس الفرصة، ليجدد تمسكه بمواقفه وخطه، خاصة تلك المتعلقة بالمشاركة في الحكومة، معتبرا هذا الرفض ليس من باب البطولة بل هو موقف وطني يقوم على رؤية أجازها الواقع، ليضيف "عرضوا علينا المشاركة في الحكومة، وهذه الأخيرة لا تفي بحاجة التغيير ولا تليق بحزب يفهم السياسة بأنها خدمة وليست مكسبا".
وحمل مقري، في ندوة صحفية نشطها بقرية الفنانين بزرالدة، أحزاب السلطة، المسؤولية إذا ما "تحرّك الشعب حين يطفح الكيل ليعصف بالإدارة وسحر المال السياسي لقهر البلطجية الجديدة"، وقال مقري لمناضلي حزبه، إن الحديث عن تراجع حمس في الانتخابات، لا أساس له من الصحة والدليل الأرقام المسجلة، مضيفا أن بروز بعض الأحزاب الموسمية لن يؤثر على الوضع، مشيرا إلى أن أحزاب الموالاة خسرت في هذا الاستحقاق، محملا إياها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:331
إن أناسا حكموا باسم الإسلام ، ففضحوا أنفسهم ، وفضحوا الإسلام معهم !!
فكم من طالب حكم يؤزه إلى نشدان السلطة حب الذات ، وطلب الثناء ، وجنون العظمة !!
وكم من طالب حكم لا يدرى شيئا عن العلاقات الدولية ، والتيارات العالمية والمؤامرات السرية والجهرية !!
وكم من طالب حكم باسم الإسلام وهو لا يعرف مذاهب الإسلاميين فى الفروع والأصول ، فلو حكم لكان وبالا على إخوانه فى المعتقد ، يفضلون عليه حكم كافر عادل !
ولقد رأيت ناسا يتحدثون عن إقامة الدولة الإسلامية لا يعرفون إلا أن الشورى لا تلزم حاكما ، وأن الزكاة
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:332
ولقد رأيت ناسا يتحدثون عن إقامة الدولة الإسلامية لا يعرفون إلا أن الشورى لا تلزم حاكما ، وأن الزكاة لا تجب إلا فى أربعة أنواع من الزروع والثمار ، وأن وجود هيئات معارضة حرام ، وأن الكلام فى حقوق الإنسان بدعة . . إلخ ، فهل يصلح هؤلاء لشىء ؟!
إننى أقوم بالعمل أحيانا ، ثم أراجع دوافعه فى نفسى ، فأشعر أنى لم أكن فيه مخلصا كما ينبغى ! غلبنى حب الدنيا أو الاعتداد بالنفس ، فأحس الألم والندم ، وأرى أنى ـ بهذا الخلط ـ لا أصلح لولاية الناس ، وجعل كلمة الله هى العليا . . ذلك أن الله عندما يُهلك الظلمة لا يس
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:343
وأرى أنى ـ بهذا الخلط ـ لا أصلح لولاية الناس ، وجعل كلمة الله هى العليا . . ذلك أن الله عندما يُهلك الظلمة لا يستخلف بعدهم ظلمة مثلهم ، إنما يستخلف مسلمين عُدولاً صالحين ، قال تعالى موضحا سبيل من يؤيدهم من خلقه :
(وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون * وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين * ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد)
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:344
هناك نصاب من الكمال النفسى والعقلى لابد من تحصيله لمن يريد خدمة الدين ، وإقامة دولة باسمه ، واكتمال هذا النصاب لا يتم بغتة ، وإنما يتكون مع سياسة النَّفَس الطويل . .
ومعاذ الله أن أتهم غيرى بسوء النية ، ولكننى أريد تحصين نهضتنا من العلل التى لا تبلغ القصد ، ولا تحقق الهدف . .
الإمام #محمد_الغزالى
من كتابه #مشكلات_في_طريق_الحياة_الإسلامية
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:365
ولقد رأيت ناسا يتحدثون عن إقامة الدولة الإسلامية لا يعرفون إلا أن الشورى لا تلزم حاكما ، وأن الزكاة لا تجب إلا فى أربعة أنواع من الزروع والثمار ، وأن وجود هيئات معارضة حرام ، وأن الكلام فى حقوق الإنسان بدعة . . إلخ ، فهل يصلح هؤلاء لشىء ؟!
إننى أقوم بالعمل أحيانا ، ثم أراجع دوافعه فى نفسى ، فأشعر أنى لم أكن فيه مخلصا كما ينبغى ! غلبنى حب الدنيا أو الاعتداد بالنفس ، فأحس الألم والندم ، وأرى أنى ـ بهذا الخلط ـ لا أصلح لولاية الناس ، وجعل كلمة الله هى العليا . .
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:376
دار بينى وبين شاب من العاملين فى الميدان الإسلامى حوار قاس ، كنت فيه أطيل الاستماع ، وأقلُّ التعليق ، وفى نهاية المطاف ، قلت ما عندى كله ..
قال : إنكم تتهموننا بالتطرُّف فهلا شرحتم موقف الطرف الآخر منا ؟ وكشفتم عن مسلكه معنا ، أكان معتدلا أم متطرفا ؟ إن فلانا فعل بنا كذا وكذا ، مِنْ سفك وهتك و . . و . .
قلت : إن فلانا هذا مات من سنين طوال وأفضى إلى عمله ، رحمه الله !
فصاح : لا رحمه الله ولا غفر له ، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له ما قبل منه ! ألم تقرأ قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:387
فصاح : لا رحمه الله ولا غفر له ، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له ما قبل منه ! ألم تقرأ قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا الشأن : (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين)
وحاولت الكلام . .! ولكنه مضى يهدر : ماذا تقول فى رجل أذلَّ العرب ومكَّن لليهود ؟ ماذا تقول فى رجل ألغى المحاكم الشرعية ، والوقف الإسلامى ، وحل الجماعات الإسلامية ، أو وضع نشاطها تحت الحراسة ، وقتل مئات المؤمنين فى ا
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:398
وحل الجماعات الإسلامية ، أو وضع نشاطها تحت الحراسة ، وقتل مئات المؤمنين فى السجون أشنع قِتلة ، وعذاب الألوف عذابا تشيب له النواصى ، وأذل من أعز الله ، وأعز من أذل الله ، ولم يترك الدنيا إلا بعد أن صبغ وجوه المسلمين بالسواد والخزى !! ومكن لأعداء الله تمكيناً ما رأوا مثله من ألف عام !!
قلت له : لا تجترَّ آلام الماضى ، واشتغل بالبناء للإسلام ، وليكن ذلك أغلب على فكرك من الانتقام وطلب الثأر . . واستمعوا إلى من يعرفكم بحقائق الإسلام من كبار المربين ، وجهابذة العلماء ، بدل أن تكتفوا بقراءة مجردة لبعض
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:409
واستمعوا إلى من يعرفكم بحقائق الإسلام من كبار المربين ، وجهابذة العلماء ، بدل أن تكتفوا بقراءة مجردة لبعض الكتب..
فقال الشاب فى مرارة : كبار العلماء ؟ ! إن أمرا صدر إلى هؤلاء الكبار باستقبال " مكاريوس " جزار الإسلام فى قبرص ، فاستقبل بحفاوة فى الأزهر الشريف . .
وإن أمرا آخر صدر بمنح " سوكارنو " وهو شيوعى متبذل ، معروف جيدا فى أندونيسيا ، شهادة الدكتوراه فى الفلسفة فاجتمع هؤلاء الكبار ومنحوه من الأزهر الشريف هذه الشهادة !
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:4010
وأمرا ثالثا صدر بوضع الحجر الأساسى لكنيسة ، فسارع وكيل الأزهر إلى تلبية إشارة السادة الذين أمروه ، ولم يقع فى تاريخ الفاتيكان نفسه أن كُلِّفَ رجل دين كاثوليكى بوضع الأسس لكنيسة تخالف مذهبه !!
وقد سكت أولئك العلماء على مظالم أفقدت الجماهير نخوتها وكرامتها وشجاعتها ، ورضوا بمحاربة مظاهر التديُّن والتقوى مع أننا نواجه دولة دينية أقامت كيانها على أنقاضنا .!
قلت : يا بُنىَّ ليس كل العلماء كما تصف ، وإذا مضيت أنت وصحبك فى هذه السبيل فلن تعودوا .إن الخوارج قبلكم ركبوا هذا الشطط ، فَدُفنوا فى تراب التار
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:4111
إن الخوارج قبلكم ركبوا هذا الشطط ، فَدُفنوا فى تراب التاريخ على عجل .. والذين قادوا الرسالة الإسلامية ليسوا ولاة السوء ، ولا المعارضين الحمقى! إنما قادة الإسلام العلماء المربون ، والفقهاء المخلصون . . !
هل أقول : إن اليهود أعقل منكم ؟
قال : كيف ؟
قلت : لما عقدوا أول مؤتمر عالمى لهم فى سويسرا كى يقيموا دولتهم ، ووصلوا إلى مخطط مدروس ، قال رئيسهم " هرتزل " : ستقوم " إسرائيل " بعد خمسين سنة ! وقامت بعد خمسين سنة . .!
إن الرجل لم يعمل لنفسه ولا لأولاده ، إنه يغرس لمدىً بعيد ، ربما لا يذوق جناه إلا ا
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:4212
لت : لما عقدوا أول مؤتمر عالمى لهم فى سويسرا كى يقيموا دولتهم ، ووصلوا إلى مخطط مدروس ، قال رئيسهم " هرتزل " : ستقوم " إسرائيل " بعد خمسين سنة ! وقامت بعد خمسين سنة . .!
إن الرجل لم يعمل لنفسه ولا لأولاده ، إنه يغرس لمدىً بعيد ، ربما لا يذوق جناه إلا الأحفاد ! ليس مهما أن يرى هو نتاج ما فعل ، المهم أن يصل إلى غايته ..
وإنما قدّر الرجل نصف قرن لأنه يريد الخلاص من مشكلات تراكمت خلال قرون طوال ، لا يمكن الخلاص منها بجرة قلم أو بصيحة حماس !
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:4313
ومن الظلم أن أُحمِّل الجيل المعاصر أوزار الهزائم الهائلة التى لحقت بنا ، إنها حصاد خيانات اجتماعية وسياسية وقعت من زمان غير قصير ، فكيف تفكرون فى إزالتها بخطط مرتجلة وجهود قاصرة ؟
إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم صَاح بعقيدة التوحيد كانت مئات الأصنام صفوفا داخل الكعبة وحولها ، وقد ظل ثلاثا وعشرين سنة يدعو ، تدرى متى هَدَمَ هذه الأصنام ؟ فى السنة الحادية والعشرين من بدء الدعوة !! .
إنه ما فكر حتى فى عمرة القضاء أن يمسَّ منها وثنا ـ أى قبل فتح مكة بسنة ـ أما أنتم فتريدون الدعوة إلى التوحيد فى الصب
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:4414
وأريد أن أؤكد للشباب أن إقامة دين شىء ، واستيلاء جماعة من الناس على الحكم شىء آخر ، فإن إقامة دين تتطلب مقادير كبيرة من اليقين والإخلاص ونقاوة الصلة بالله ، كما تتطلب خبرة رحبة بالحياة والناس والأصدقاء والخصوم ، ثم حكمة ، تؤيدها العناية العليا فى الفعل والترك والسلم والحرب . .!
إن أناسا حكموا باسم الإسلام ، ففضحوا أنفسهم ، وفضحوا الإسلام معهم !!
فكم من طالب حكم يؤزه إلى نشدان السلطة حب الذات ، وطلب الثناء ، وجنون العظمة !!
وكم من طالب حكم لا يدرى شيئا عن العلاقات الدولية ، والتيارات العالمية وال
محمد2017/12/23 على 21:4515
مشاركتكم في الانتخابات كمشاركتكم في الحكومة
الإمام محمدالغزالى2017/12/23 على 21:4516
فكم من طالب حكم يؤزه إلى نشدان السلطة حب الذات ، وطلب الثناء ، وجنون العظمة !!
وكم من طالب حكم لا يدرى شيئا عن العلاقات الدولية ، والتيارات العالمية والمؤامرات السرية والجهرية !!
وكم من طالب حكم باسم الإسلام وهو لا يعرف مذاهب الإسلاميين فى الفروع والأصول ، فلو حكم لكان وبالا على إخوانه فى المعتقد ، يفضلون عليه حكم كافر عادل !
الإمام #محمد_الغزالى
من كتابه #مشكلات_في_طريق_الحياة_الإسلامية
ناصر المهدي - المدينة2017/12/23 على 22:1117
"شاتي اللبن..و مدرق الطاس.." هه..هه..هه.