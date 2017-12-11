عاد إلى رئاسة حمس وتمسك بخطه مقري: رفضنا المشاركة في الحكومة لأنها لا تحقق التغيير

تمسك رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في كلمته بعد تسلمه رئاسة حمس بخطابه المعارض الراديكالي، مؤكدا أن رفض حزبه دخول الحكومة هو موقف وطني أقره المؤتمر الخامس للحزب، مشيرا "أن موقفي وطني يضع حمس في موقع الشرف".

تسلم، عبد الرزاق مقري، رسميا، السبت، رئاسة الحركة من رئيس حمس السابق عبد المجيد مناصرة، في إطار تطبيق مشروع الوحدة بين حمس وجبهة التغيير، حيث استغل رئيس حمس الفرصة، ليجدد تمسكه بمواقفه وخطه، خاصة تلك المتعلقة بالمشاركة في الحكومة، معتبرا هذا الرفض ليس من باب البطولة بل هو موقف وطني يقوم على رؤية أجازها الواقع، ليضيف "عرضوا علينا المشاركة في الحكومة، وهذه الأخيرة لا تفي بحاجة التغيير ولا تليق بحزب يفهم السياسة بأنها خدمة وليست مكسبا".

وحمل مقري، في ندوة صحفية نشطها بقرية الفنانين بزرالدة، أحزاب السلطة، المسؤولية إذا ما "تحرّك الشعب حين يطفح الكيل ليعصف بالإدارة وسحر المال السياسي لقهر البلطجية الجديدة"، وقال مقري لمناضلي حزبه، إن الحديث عن تراجع حمس في الانتخابات، لا أساس له من الصحة والدليل الأرقام المسجلة، مضيفا أن بروز بعض الأحزاب الموسمية لن يؤثر على الوضع، مشيرا إلى أن أحزاب الموالاة خسرت في هذا الاستحقاق، محملا إياها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.