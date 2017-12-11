أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الجمعة، بإيداع شخصين (امرأة ورجل) الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما بتهمة محاولة اختطاف طفلة والتهديد، قبل أن يتم توقيفهما، وفتح تحقيق قضائي من قبل وكيل الجمهورية الذي اتخذ الإجراءات القضائية وفق ما تتضمنه القوانين.
وكادت الحادثة تأخذ منحى خطيرا لولا التدخل السريع لعائلة الضحية ومصالح الأمن لوضع حد لهذا الفعل الإجرامي، الذي كشف بشأنه والد الضحية لدى اتصاله بــ"الشروق"، أنّه علم به عندما تلقى اتصالا هاتفيا من طرف زوجته أثناء سفره إلى الجزائر العاصمة، تخبره فيه أن امرأة قامت بتهديدها وطالبتها بمنحها كل ما تملك من أموال، حتى يتم الإفراج عن طفلتها، الأمر الذي جعل الأم التي كانت متواجدة حينها في حمام شعبي بعدما طلبت من طفلتها التوجه إلى أحد المحلات لبيع غاسول الشعر، تدخل في حالة هستيرية في اعتقاد منها أن طفلتها فعلا قد اختطفت، قبل أن يتم العثور عليها وهي في طريق عودتها مجددا إلى الحمام.
الحادثة التي أثارت حالة من الهلع والقلق في أوساط النساء لدى تواجدهن في تلك اللحظات داخل الحمام الشعبي والتي أعادت إلى الأذهان قضايا مماثلة شهدتها بعض المناطق عبر الوطن تخص اختطاف الأطفال، دفعت والد الطفلة إلى العودة إلى تلمسان، وتأجيل جميع مواعيده ومباشرة البحث عن من قام بهذا الفعل، قبل أن يكتشف أن من خطط لهذه العملية ليست امرأة فقط وإنما وجود شريك لها، معترفا لوالد الضحية أنه كان ينفذ أوامر المشتبه فيها، بعدما أخبرته أن عائلة الطفلة تملك من المال الكثير وأنها ميسورة الحال، لتقوم بعد ذلك بالتخطيط للعملية والقيام بتنفيذها بعد عملية ترصد للطفلة ووالدتها أثناء ذهابها للحمام الشعبي وتقوم بتهديدها؛ وهو ما اعترف به المشتبه فيه أمام مصالح الأمن ليتم بعد ذلك بتوقيف المشتبه فيها، التي اعترفت بجرمها وأنها كانت تبتغي من وراء فعلتها الإجرامية كسب المال، إلا أنها تراجعت عن اختطاف الطفلة في آخر المطاف بعد الحالة الهستيرية التي دخلت فيها والدة الطفلة ما جعلها -حسب تصريح والد الضحية - تشفق عليها، ليتبين بعد ذلك أن المتهمة الرئيسية مسبوقة قضائيا ومعروفة في أوساط سكان منطقة العباد، حيث أمر وكيل الجمهورية بإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي ريثما يتم محاكمتهما بالأفعال المنسوبة إليهما.
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مسبوقة قضائيا تحاول اختطاف طفلة من داخل حمام بتلمسان
ع. سفيان
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الجمعة، بإيداع شخصين (امرأة ورجل) الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما بتهمة محاولة اختطاف طفلة والتهديد، قبل أن يتم توقيفهما، وفتح تحقيق قضائي من قبل وكيل الجمهورية الذي اتخذ الإجراءات القضائية وفق ما تتضمنه القوانين.
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وكادت الحادثة تأخذ منحى خطيرا لولا التدخل السريع لعائلة الضحية ومصالح الأمن لوضع حد لهذا الفعل الإجرامي، الذي كشف بشأنه والد الضحية لدى اتصاله بــ"الشروق"، أنّه علم به عندما تلقى اتصالا هاتفيا من طرف زوجته أثناء سفره إلى الجزائر العاصمة، تخبره فيه أن امرأة قامت بتهديدها وطالبتها بمنحها كل ما تملك من أموال، حتى يتم الإفراج عن طفلتها، الأمر الذي جعل الأم التي كانت متواجدة حينها في حمام شعبي بعدما طلبت من طفلتها التوجه إلى أحد المحلات لبيع غاسول الشعر، تدخل في حالة هستيرية في اعتقاد منها أن طفلتها فعلا قد اختطفت، قبل أن يتم العثور عليها وهي في طريق عودتها مجددا إلى الحمام.
الحادثة التي أثارت حالة من الهلع والقلق في أوساط النساء لدى تواجدهن في تلك اللحظات داخل الحمام الشعبي والتي أعادت إلى الأذهان قضايا مماثلة شهدتها بعض المناطق عبر الوطن تخص اختطاف الأطفال، دفعت والد الطفلة إلى العودة إلى تلمسان، وتأجيل جميع مواعيده ومباشرة البحث عن من قام بهذا الفعل، قبل أن يكتشف أن من خطط لهذه العملية ليست امرأة فقط وإنما وجود شريك لها، معترفا لوالد الضحية أنه كان ينفذ أوامر المشتبه فيها، بعدما أخبرته أن عائلة الطفلة تملك من المال الكثير وأنها ميسورة الحال، لتقوم بعد ذلك بالتخطيط للعملية والقيام بتنفيذها بعد عملية ترصد للطفلة ووالدتها أثناء ذهابها للحمام الشعبي وتقوم بتهديدها؛ وهو ما اعترف به المشتبه فيه أمام مصالح الأمن ليتم بعد ذلك بتوقيف المشتبه فيها، التي اعترفت بجرمها وأنها كانت تبتغي من وراء فعلتها الإجرامية كسب المال، إلا أنها تراجعت عن اختطاف الطفلة في آخر المطاف بعد الحالة الهستيرية التي دخلت فيها والدة الطفلة ما جعلها -حسب تصريح والد الضحية - تشفق عليها، ليتبين بعد ذلك أن المتهمة الرئيسية مسبوقة قضائيا ومعروفة في أوساط سكان منطقة العباد، حيث أمر وكيل الجمهورية بإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي ريثما يتم محاكمتهما بالأفعال المنسوبة إليهما.