أصيبت سيدة في العقد الثالث من العمر، ليلة الجمعة، بجروح متفاوتة الخطورة بمختلف أنحاء جسمها، خلال محاولة انتحار فاشلة نفذتها عقب شجار عنيف شب بينها وبين زوجها الذي حاول قتلها بسلاح أبيض بمنزلها العائلي المتواجد بحي خرازة، حيث رمت السيدة بنفسها من الطابق الثاني وسقطت فوق شاب في العقد الثاني من العمر تعرض هو الآخر لجروح بمختلف أنحاء الجسم.
حسب تصريح المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية بعنابة، فقد تدخل أعوانهم على جناح السرعة في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، إثر بلاغ عن سقوط سيدة تدعى س.د تبلغ من العمر 38 سنة من الطابق الثاني لعمارة سكنية متواجدة بحي 400 مسكن، تعرضت لكسور وإصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسمها، ونجت من موت محقق بسبب سقوطها فوق شاب يدعى خ.م 25 سنة كان مارا بالصدفة بالقرب من العمارة، مسببة له إصابات على مستوى الرجلين والحوض، وعليه تدخل أعوان الحماية المدنية فور إخطارهم بالحادثة وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية للضحيتين، وتحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن رشد الجامعي لتلقي العلاج، وأكد مصدر عليم للشروق اليومي أن السيدة حاولت الانتحار فرارا من زوجها الذي شب بينهما خلاف تطور في لمح البصر، حيث استل الزوج سلاحا أبيض وهدد الضحية بقتلها وهو الأمر الذي دفعها برمي نفسها من شرفة مسكنها، وتعرضت لعدة جروح بليغة وكسور وصفت بالخطيرة نتيجة الارتطام القوي بالشاب الذي أنقذ حياتها من موت محقق، وعليه فتحت المصالح الأمنية، التي انتقلت إلى عين المكان تحقيقا في الحادث، لمعرفة تفاصيل الحادث.
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آمال رمضاني
أصيبت سيدة في العقد الثالث من العمر، ليلة الجمعة، بجروح متفاوتة الخطورة بمختلف أنحاء جسمها، خلال محاولة انتحار فاشلة نفذتها عقب شجار عنيف شب بينها وبين زوجها الذي حاول قتلها بسلاح أبيض بمنزلها العائلي المتواجد بحي خرازة، حيث رمت السيدة بنفسها من الطابق الثاني وسقطت فوق شاب في العقد الثاني من العمر تعرض هو الآخر لجروح بمختلف أنحاء الجسم.
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حسب تصريح المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية بعنابة، فقد تدخل أعوانهم على جناح السرعة في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، إثر بلاغ عن سقوط سيدة تدعى س.د تبلغ من العمر 38 سنة من الطابق الثاني لعمارة سكنية متواجدة بحي 400 مسكن، تعرضت لكسور وإصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسمها، ونجت من موت محقق بسبب سقوطها فوق شاب يدعى خ.م 25 سنة كان مارا بالصدفة بالقرب من العمارة، مسببة له إصابات على مستوى الرجلين والحوض، وعليه تدخل أعوان الحماية المدنية فور إخطارهم بالحادثة وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية للضحيتين، وتحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن رشد الجامعي لتلقي العلاج، وأكد مصدر عليم للشروق اليومي أن السيدة حاولت الانتحار فرارا من زوجها الذي شب بينهما خلاف تطور في لمح البصر، حيث استل الزوج سلاحا أبيض وهدد الضحية بقتلها وهو الأمر الذي دفعها برمي نفسها من شرفة مسكنها، وتعرضت لعدة جروح بليغة وكسور وصفت بالخطيرة نتيجة الارتطام القوي بالشاب الذي أنقذ حياتها من موت محقق، وعليه فتحت المصالح الأمنية، التي انتقلت إلى عين المكان تحقيقا في الحادث، لمعرفة تفاصيل الحادث.