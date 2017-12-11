حريق في مصلحة للولادة بعنابة

تدخل عناصر فرق الإطفاء للحماية المدنية بعنابة، مساء الجمعة، لإخماد حريق شب بغرفة تغيير الملابس داخل مصلحة الولادة بمستشفى ابن رشد، ما تسبب في خلق حالة من الفوضى والهستيريا لدى المقيمات والعاملات بالمصلحة، قبل تدخل أعوان الحماية المدنية الذين تمكنوا من التحكم في ألسنة اللهب وتجنيب المصلحة كارثة حقيقية، بعد منعهم امتداد ألسنة النيران إلى باقي غرف المصلحة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن النيران اشتعلت بسبب سخان كهربائي، تركه أحد العمال مشتعلا بالغرفة التي تحتوي على أغراض شخصية وأفرشة وأغطية خاصة بعمال النظافة، ما تسبب في تأجيج اللهب، قبل أن ينتقل إلى الأغراض الشخصية والأفرشة التي كانت موضوعة بالغرفة، ما تسبب في تصاعد دخان أسود كثيف، خلف حالة من الذعر والهلع الشديدين وسط عمال المستشفى، ولقد تدخل أعوان الحماية المدنية فور تلقيهم الخبر وسخرت ترسانة معتبرة من آليات الإطفاء الخاصة والأعوان المهنيين وتم على الفور محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار والتوسع نحو باقي أقسام المستشفى إلى أن تم إخماده نهائيا، وفي ذات السياق فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحادثة.