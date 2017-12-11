الصين تختبر أضخم طائرة برمائية في العالم

اختبرت الصين، الأحد، طائرتها البرمائية المحلية الصنع، والأكبر في العالم، والتي تحمل اسم (أيه جي 600).

وجرى الاختبار في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد واستمر لمدة ساعة، حسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

واجتازت الطائرة البرمائية، الاختبار بنجاح، حيث تم خلال التحليق، تفقد أداء التحكم الأساسي في الطائرة والبرمجيات والأنظمة الأخرى.

وقالت الشركة الصينية لصناعة الطيران، وهي شركة مملوكة للدولة وكذا الشركة المصنعة للطائرة، إن الطائرة المزودة بأربع محركات دفع توربيني، يصل طولها 39.6 متراً فيما يصل طول جناحيها 38.8 متراً.

وحسب الشركة المصنعة، فإن الطائرة البرمائية، التي يصل أقصى وزن لها عند الإقلاع 53.5 طناً، تبلغ سرعتها القصوى 500 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق لـ12 ساعة متواصلة.

ومع تصميمها لتكون أكبر طائرة برمائية في العالم، فإن الطائرة (أيه جي 600) ستستخدم بشكل رئيسي في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات والمراقبة البحرية.

ويمكن للطائرة حمل 50 شخصاً خلال مهام البحث والإنقاذ وجمع 12 طناً من المياه في 20 ثانية لمكافحة الحرائق ونقل ما يصل إلى 370 طناً من المياه دون التزود بالوقود.