خلال مواجهات مع جيش الاحتلال استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابة سابقة

استشهد، الأحد، مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته بمواجهات سابقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع في تصريح صحفي، إن "الفلسطيني محمد سامي الدحدوح (19 عاماً)، استشهد بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل عدة أيام".

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، رداً على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة للاحتلال، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ومع استشهاد الدحدوح، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية الأحداث إلى 15 شهيد فلسطيني وإصابة المئات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، في الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.