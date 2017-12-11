دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بالمدية، السبت، أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وبجاية، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، في حين ضبطوا (14) قنطارا من مادة التبغ بالوادي. كما تم توقيف مروج مخدرات بحوزته (490) قرص مهلوس بتلمسان.
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توقيف 5 أشخاص مسلحين بأم البواقي وبجاية
تدمير 4 مخابئ للإرهابيين بالمدية
الشروق أون لاين
دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بالمدية، السبت، أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وبجاية، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، في حين ضبطوا (14) قنطارا من مادة التبغ بالوادي. كما تم توقيف مروج مخدرات بحوزته (490) قرص مهلوس بتلمسان.