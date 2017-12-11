تعرف مختلف الفنادق بمدينة جانت، خلال الأسبوع الجاري، والأيام المقبلة من آخر أيام العام، حالة اكتظاظ غير مسبوقة بسبب قدوم المئات من السياح لقضاء ليالي آخر العام بعاصمة الطاسيلي..
وكشف أصحاب فنادق ومخيمات سياحية بعاصمة الطاسيلي، عن حجز كامل الغرف التي تتضمنها تلك المرافق، حيث من المرتقب أن تصل المنطقة أعداد هائلة من السياح خلال الأيام القادمة، وخصوصا في الفترة من 28 ديسمبر إلى غاية 5 جانفي.
وبالموازاة، اتخذت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إجراءات وتدابير جديدة لدعم رحلاتها نحو المنطقة، وفق ما أعلن عنه مؤخرا، المدير العام للجوية الجزائرية، من خلال برمجة رحلات بطائرات كبيرة الحجم للاستجابة للطلب المعبّر عنه من طرف أصحاب الوكالات السياحية والمسافرين من السياح العاديين، الذين قرروا قضاء العطلة الشتوية في منطقة الطاسيلي، حيث من المرتقب أن تقوم الشركة بدعم رحلاتها بطائرتين نوع إيرباص، أيام من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري، فيما سيتم برمجة طائرات للعودة بنفس النوع أيام من 3 إلى 5 جانفي الداخل.
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ب. طواهرية
تعرف مختلف الفنادق بمدينة جانت، خلال الأسبوع الجاري، والأيام المقبلة من آخر أيام العام، حالة اكتظاظ غير مسبوقة بسبب قدوم المئات من السياح لقضاء ليالي آخر العام بعاصمة الطاسيلي..
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وكشف أصحاب فنادق ومخيمات سياحية بعاصمة الطاسيلي، عن حجز كامل الغرف التي تتضمنها تلك المرافق، حيث من المرتقب أن تصل المنطقة أعداد هائلة من السياح خلال الأيام القادمة، وخصوصا في الفترة من 28 ديسمبر إلى غاية 5 جانفي.
وبالموازاة، اتخذت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إجراءات وتدابير جديدة لدعم رحلاتها نحو المنطقة، وفق ما أعلن عنه مؤخرا، المدير العام للجوية الجزائرية، من خلال برمجة رحلات بطائرات كبيرة الحجم للاستجابة للطلب المعبّر عنه من طرف أصحاب الوكالات السياحية والمسافرين من السياح العاديين، الذين قرروا قضاء العطلة الشتوية في منطقة الطاسيلي، حيث من المرتقب أن تقوم الشركة بدعم رحلاتها بطائرتين نوع إيرباص، أيام من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري، فيما سيتم برمجة طائرات للعودة بنفس النوع أيام من 3 إلى 5 جانفي الداخل.