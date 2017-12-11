مراهق ينتقم من جاره بعد تعييره بالمجنون في العاصمة سخرية تنتهي بجريمة قتل وسجن لمدة 12 عاما!

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق شاب عشريني، متابع بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد إقدامه على قتل ابن حيّه في باب الواد وسط العاصمة، بواسطة طعنات قاتلة من سكين، لأنه نعته بـ "بالمجنون".

تفاصيل الجريمة التي التمس النائب العام فيها عقوبة الاعدام، انطلقت من محاولة استفزاز وعبارات سخرية، تلقاها المتهم الذي لم يتجاوز 20 سنة، حين راح الضحية يتلفظ بعبارات جارحة في حقه، واصفا إياه بالمهبول و"الموسوس" أمام أبناء حيه، الذين كانوا يضحكون في حالة هستيرية، وهو الأمر الذي جعل المتهم يفكر في الانتقام، إذ قام بإحضار سكين كان قد اشتراه لنحر أضحية العيد، ثم صوّبه نحو جسده، مخلفا إصابات بليغة على مستوى القلب والبطن والفخذ، كانت كلها مميتة، حيث لفظ الضحية أنفاسه بعد نقله للمستشفى مباشرة، فيما فر المتهم وحاول طمس جريمته برمي السكين داخل قناة الصرف الصحي بالحي .

وبسماع الجاني خلال جلسة محاكمته، أكد أن معاناته من اضطرابات نفسية، جعلته محط سخرية أبناء الحي، والاستهزاء منه، وأنه حاول الدفاع عن نفسه بعد تعرضه للاعتداء، وهو عكس ما صرح به الشهود بعد إجماعهم على عدوانية المتهم.