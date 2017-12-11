آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
-
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
-
لماذا استخدمت إسرائيل إسم الجزائر للإستهزاء بالأمم المتحدة؟!
-
الجزائر والسعودية.. امتحان "التيفو"!
-
أردوغان يهاجم بن زايد: أين كان جدك عندما كان جدي يدافع عن المدينة المنورة؟
-
رخص الإستيراد.. أحد رموز التقشف يسقط
-
عهد التميمى تصفع ضابطا وجنديا إسرائيليا على وجهيهما
-
المرأة العارية.. تمثال أم هوية!
-
ربع مليون عامل مغربي متواجد في الجزائر!
-
رسالة مؤثرة تركتها "خولة" قبل أن تنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق!
عبد الرزاق مقري:
اجتماع الثلاثية "أحادية"
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، إن اجتماع الحكومة مع أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين لا يمكن تسميته لقاء ثلاثية بل "أحادية" بين مكونات جهة واحدة.
ونشر مقري تعليقا حول الإجتماع عبر صفحته بموقع "فايسبوك" جاء فيه "الاجتماع الذي وقع لا يمكن أن نسميه ثلاثية، بل هو أحادية و"مونولوغ" بين مكونات جهة واحدة".
وبرر ذلك بالقول أن "الأمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين" لا يمثل العمال بل يمثل السلطة التي وضعته في منصبه وتحميه ليبقى فيه منذ زمن طويل، ومن يمثل الباترونا يمثلون مصالحهم ومصالح السلطة التي أوجدتهم بالقروض الضخمة والمشاريع الكبرى والتسهيلات اللامحدودة بعيدا عن المنافسة الاقتصادية الحقيقية".
وعلق مقري على قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الخواص بالتأكيد أن "الخوصصة في ظروف الفساد والمحسوبية والجهوية بعيدا عن الرقابة والتدافع والشفافية قد تكون سبب في تفريط عظيم في ثروات البلد".
وحسبه "الحديث عن النسب المذكورة في حالة الخوصصة خداع كبير لأن نفس قانون المالية يتيح للقطاع الخاص الاستحواذ لاحقا على الأغلبية وقد نبهنا ونبه نوابنا إلى ذلك أثناء مناقشة قانون المالية آنذاك".
Rachid2017/12/24 على 21:261
مقري ضرب في الصميم وب3 كلمات!!! الاحادية الجهوية المصلحة!!!! صحيح الشمس لا تغطى بالغربال!!!!
مسلم و كفى2017/12/24 على 21:312
كل ما قلته يعرفه العام و الخاص من الجزائريين ونعرف بان هناك قطب واحد يلعب كما يحلو له لكن في المقابل ماذا فعلتم انتم كمعارضة غير الكلام المعروف يا سي مقري التغير يكون بالفعل لا بالقول و ان كنت فعلا معارض ولك شعبية فحرك الشارع ان استطعت
سراب - الجزائر2017/12/24 على 22:323
اصبح الوضع جد متأزم في كافة الميادين و على جميع الأصعدة سببه المحسوبية و الجهوية التان وصلتا الى ذرويهما القصوى
ورم زاد من حدته في السنين الأخيرة و رقعة امتداده في تزايد من يوم الى اخر
هذا الورم ما هو سوى فيروس تركته فرنسا بعد إخراجها من جزائر الشهداء .
الجزائر لا تنعم بالاستقرار مادام فيها احفاد الحركى و الزواف
لقد استحوذوا على جميع المناسب الحساسة سواء في هرم السلطة او مؤسسات الدولة
خليفة البوري2017/12/24 على 22:554
سيدهم سعيد المفرنس (خلينا من العربية ...أين الأمازيغية؟) هو بيدق بيد الباطرونا والحكومة التي تستخدمه ليمضي على ما تتتخذه من قرارات تهضم حقوق العمال وكأنه الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل العمال والغريب أننا نرى تعددية حزبية ولو صورية بينما هناك أحادية نقابية بعقلية كوريا الشمالية وقمع بمعنى الكلمة لكل تمثيل حر يريد أن يظهر والأمثلة كثيرة -البريد-سونلغاز-التربية- وغيرها لأنه لو تم اعتماد هذه النقابات المستقلة التي تمثل العمال حقا والمدافعة عن حقوقهم سيجد سيدهم سعيد نفسه يتشمس وحده أمام مقره في الشتاء